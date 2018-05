Ilustrační foto - V třeboňském Divadle J. K. Tyla začal 1. května 2018 festival animovaných filmů Anifilm, který potrvá do 6. května.

Třeboň (Jindřichohradecko) - Z filmů, na kterých pracovala ve studiu Pixar, má nejraději snímek Hledá se Nemo, protože je v něm řada přírodních struktur, na něž se zaměřuje. Když z Pixaru po 12 letech odešla, pracovala jako scénografka na zábavních parcích společnosti Walt Disney. "To byla velká zábava, trochu jako návrat do dětství," řekla ČTK Robin Cooperová na třeboňském festivalu animovaných filmů Anifilm, který potrvá do 6. května a nabízí téměř 500 filmů.

Přijela sem jako porotkyně a s ní její partner Rich Quade, jenž v Pixaru pracoval na snímcích Toy Story: Příběh hraček, Úžasňákovi nebo Příšerky s.r.o. Přiblížili i 3D animaci, jež je hlavním tématem Anifilmu.

Cooperová studovala divadelní scénografii a srovnávací literaturu, pak pracovala jako divadelní a filmová scénická výtvarnice, malovala scény i malby v interiérech. "Studium bylo založené na storytellingu (vyprávění příběhů) a animace je také založena na příběhu, byl to dobrý základ," řekla o studiích Cooperová, která se podílela i na filmu Wall-E.

Do Pixaru ji nejdřív pozvali, aby přednášela o scénické malbě. Pár měsíců poté jí nabídli práci. Začínala jako digitální malířka, pak přešla na pozici umělecké ředitelky. Nejvíc se jí z filmů, na nichž pracovala, líbí Hledá se Nemo, protože se odehrává ve světě rozmanitých struktur a barev.

"Pracovala jsem na přírodních texturách, na které se specializuji, dělala jsem je už na filmu Život brouka," řekla. Hledá se Nemo pro ni byl zároveň nejtěžší film, jako umělecká ředitelka musela řídit práci mnoha lidí.

Po 12 letech z Pixaru odešla. Předtím byla zvyklá dělat ruční malbu a pracovat s barvami, zatímco v pixarovské éře musela být v temné místnosti. "Když jsem byla hodiny a hodiny v tmavém studiu, potřebovala jsem dělat něco jiného. V den, kdy jsem opustila Pixar, jsem si koupila koně," říká.

Když pak začala pracovat na atrakcích zábavních parků firmy Walt Disney i na lodích Disneyho flotily, brala to jako návrat k divadelním kořenům. Dělala i 3D objekty. "Byla to velká zábava, milovala jsem to," řekla.

Quade začínal v Pixaru v roce 1992, pracoval na filmech Toy Story: Příběh hraček, Úžasňákovi, Příšerky s.r.o. i Auta. "Bylo skvělé tam být, ale po deseti letech velmi intenzivní práce jsem dál nechtěl opakovat stejné věci dokola," řekl ČTK. Nyní má víkendovou show v rádiu, tvoří také 3D sochy, animaci se věnuje jen občas. Na Anifilmu ho zatím zaujal soutěžní film Živitel irské režisérky Nory Twomeyové.

Cooper a Quade žijí v kalifornském městě Richmond. V USA jsou podle nich z tuzemské animace známí Jan Švankmajer, Jiří Trnka a Karel Zeman. Na českých animátorech Cooperová oceňuje, že jsou odvážní a mají cit pro absurditu.