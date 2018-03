Praha - Americká zpěvačka Lana Del Rey bude jednou z hlavních hvězd na Aerodrome Festivalu, který se ve dnech od 28. do 30. června uskuteční na letišti v Panenském Týnci. Festival nabídne celkem 32 zahraničních umělců. Pořadatelé již dříve oznámili jména jako Nine Inch Nails, Limp Bizkit, Stone Sour, Parkway Drive, Body Count feat. Ice-T a mnoho dalších. ČTK o tom dnes informovala Kateřina Dědková.

"Pro letošní rok Lana Del Rey zatím potvrdila pouze dvě festivalová vystoupení - na maďarském Szigetu a na Aerodrome Festivalu, kde bude kralovat pátečnímu večeru 29.června," uvedla Dědková.

Modelka, herečka a zpěvačka Elizabeth Grantová známá pod pseudonymem Lana Del Rey upoutala v roce 2011 pozornost posluchačů baladou Video Games. Prorazila v roce 2012 albem Born To Die s hity Blue Jeans, National Anthem a Summertime Sadness, album se tehdy stalo pátou nejžádanější deskou roku. Dcera doménového investora a milionáře Roberta Granta v Česku vystoupila v roce 2013 na akci typu Electronic Beats, kde potvrdila snahu stylizovat svůj pop jako nezávislou hudbu.

Do dnešního dne vydala Lana Del Rey celkem pět alb. Její videoklipy na YouTube vykazují celkově dvě miliardy zhlédnutí, na facebooku jí sleduje 12 milionů fanoušků. Vyprodává největší koncertní haly a dominuje nejvyhlášenějším hudebním festivalům. Nejnovějším počinem úspěšné umělkyně je coververze oscarové skladby You Must Love Me známé v podání Madonny z muzikálu Evita, která vyjde na retrospektivním albu Andrewa Lloyda Webbera Unmasked: The Platinum Collection.

Další informace o festivalu Aerodrome se nacházejí na www.aerodrome.cz.

jir mha