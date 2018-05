Bratislava - Na dvě stě slovenských novinářů se spojilo k tvrdé kritice vedení veřejnoprávního rozhlasu a televize RTVS za poměry v tomto médiu a za odchody redaktorů. Reagovali tak na ukončení spolupráce RTVS s externisty, kteří kritizovali veřejnoprávní média, a na výpovědi dané několika redaktory na protest. Generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník výtky odmítl, nicméně znepokojení nad situací ve slovenském rozhlasu a televizi vyjádřil i prezident Andrej Kiska.

"Nové vedení RTVS cíleně šikanuje, omezuje a zbavuje se dlouholetých novinářů, kteří v posledních letech zásadním způsobem přispěli k obnovení důvěry veřejnosti ve veřejnoprávní média," napsali mimo jiné redaktoři řady slovenských médií v otevřeném dopisu.

Podle nich se do funkcí ve veřejnoprávním rozhlasu a televizi dostali lidé spojení spíš s politickým marketingem než s povoláním novináře. Signatáři zároveň vyjádřili přesvědčení, že ve vysílání RTVS se začíná projevovat cenzura.

Rezník kritiku důrazně odmítl. Při dnešním vystoupení v parlamentním výboru pro kulturu a média tvrdil, že redakční práce je v RTVS svobodná. Žádná politická moc podle něj do vysílání nezasahovala, nezasahuje, a "dokud tam on bude, zasahovat nebude". Popřel také, že by se zbavoval novinářů kritizujících poměry v redakci zpravodajství.

Znepokojení nad situací v RTVS dal nicméně najevo i prezident. Za nepřípustné označil možnost cenzury a propouštění novinářů za to, že projevili svůj názor. "RTVS se nesmí stát služkou politiků a je důležité nahlas a veřejně diskutovat o tom, co se v této instituci děje," napsal Kiska na sociální síti. Připomněl, že se Slovensko v nejnovějším žebříčku svobody tisku propadlo o deset míst.

Parlamentní výbor pro kulturu a média po vyslechnutí Rezníkova stanoviska schválil usnesení, v němž vybídl RTVS ke zlepšení komunikace s veřejností.

Vedení RTVS minulý týden neprodloužilo smlouvy čtyřem externím redaktorům, kteří se v dubnu podepsali pod otevřený dopis kritizující poměry v tomto veřejnoprávním médiu. Na protest proti situaci v RTVS dalo výpověď několik redaktorů. Rezníka, bývalého šéfa slovenské tiskové agentury TASR, do čela RTVS loni v parlamentu prosadila vládní koalice.