Praha - Jed, který byl použit při otravě dvojitého agenta Borise Skripala v Británii, nese jiné označení než látka, se kterou pracoval Vojenský výzkumný vojenský ústav v Brně, uvedlo dnes ministerstvo zahraničí v prohlášení k údajnému výskytu látky novičok v České republice. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek prohlásil, že v ČR se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok. Odkazoval na zprávu Vojenského zpravodajství. MZV také uvedlo, že informace, které se objevují v médiích, spadají do utajeného režimu.

"Nervově paralytický jed, který byl použit při útoku ve Velké Británii, nese označení A234, a jedná se tedy o jinou variantu, než která byla zkoumána českým Vojenským výzkumným ústavem v Brně," stojí v prohlášení české diplomacie. V Česku byla zkoumána látka s označením A230. Vyráběla se v malém množství a vždy byla okamžitě zlikvidována. Diplomacie vyloučila, že by látka mohla být zneužita.

"Informace zpravodajských služeb, které se nyní objevují v médiích stran výskytu látky zvané novičok v České republice, jsou ve své většině v utajeném režimu," upozornilo ministerstvo. Diplomacie proto nechce a nemůže zacházet do detailů.

Prezident Zeman ve čtvrtek řekl, že česká armádní tajná služba látku s názvem A230 explicitně označila za novičok. Dodal, že je pokrytecké tvrdit, že novičok se v České republice neobjevil.

O tom, že jed novičok, kterým byl v březnu otráven Skripal a jeho dcera, pocházel z Česka, mluvila krátce po útoku ruská diplomacie. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), vojenští odborníci či Ústav pro jadernou bezpečnost už dříve prohlásili, že novičok se v Česku nevyráběl. Babiš koncem března řekl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok. Také ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) a šéf české diplomacie Martin Stropnický (oba ANO) se proti tvrzení Moskvy ostře ohradili.

Novičok se podle obrany v ČR vyrábí v mikroskopickém množství

Látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují kvůli protichemické obraně, uvedlo dnes v tiskovém prohlášení ministerstvo obrany. Látky podle úřadu vzniká maximálně několik mikrogramů, neskladuje se a je likvidována hned po provedení testů. Jed novičok byl použit v Británii při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala, podle Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) mohlo jít až o 50 až 100 gramů této látky.

"Látky v tisku označovány jako novičoky, mezi něž patří i látka A230, jsou potenciální otravné chemické látky, jejichž identifikace a obrana proti nim je součástí výcviku českých vojenských protichemických jednotek. Pro úkoly detekce, ochrany a bezpečnosti občanů ČR byly proto i tyto látky zařazeny k testování jejich chemických vlastností, tak jako i jiné bojové otravné látky," uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Látka se podle něj syntetizuje ve specializovaných laboratořích za přísného bezpečnostního režimu a v rozsahu maximálně několika mikrogramů. Jde o takzvanou mikrosyntézu, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. "Testovaná látka vzniká v pracovní nádobce čistě pro účely měření spektrálních dat a její obsah je po testování ve shodě s předpisy a závazky ČR vždy poté okamžitě zlikvidován. Vlastní látka není nikdy izolována ani deponována. Pravděpodobnost úniku je proto rovna nule," uvedlo ministerstvo.

Bližší informace o zacházení s bojovými jedy ministerstvo obrany nebude zveřejňovat, aby je nebylo možné zneužít, například teroristy.

Nyní platná Úmluva o zákazu vývoje, výroby, skladování a použití chemických zbraní a o jejich zničení vstoupila v platnost v dubnu 1997. Nahradila protokol z roku 1925. Dosud ji podepsalo 192 zemí včetně Česka.

Úmluva povoluje zapojeným zemím, tedy i České republice, výrobu i další nakládání s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory v několika přesně vyjmenovaných případech. Mezi ně patří i "ochranné účely, a to účely, které se přímo týkají ochrany proti toxickým chemickým látkám a ochrany proti chemickým zbraním".

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek řekl, že podle informací, které dostal od Vojenského zpravodajství, se v Česku vyráběla látka A230, kterou označil za novičok. Rusko, které Britové podezřívají z provedení útoku na Skripala, následně s poukazem na Zemanova slova oznámilo, že český prezident vyvrátil tvrzení britských vyšetřovatelů. Moskva už dříve tvrdila, že s použitím jedu nemá nic společného a že látka mohla pocházet z jiných zemí, mimo jiné z Česka.

Odborník: Údajný novičok čítá pět látek, vzorce jsou na Wikipedii

Označení novičok se podle odborníka Daniela Juna z brněnské Univerzity obrany používá pro skupinu pěti jedovatých látek. Oficiální chemický vzorec novičoku ale nebyl nikdy potvrzen, řekl dnes Jun ČTK v reakci na čtvrteční výroky prezidenta Miloše Zemana. Zeman prohlásil, že ze zjištění českého Vojenského zpravodajství vyplývá, že ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně byl testován nervově-paralytický jed A230, což je podle vojenských zpravodajců novičok.

Novičokem byl otráven někdejší dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia v anglickém Salisbury. Podle odborníků na jadernou bezpečnost či armádu byl Skripal otráven jedem s označením A234. Případ přispívá k napětí mezi Moskvou a Západem. Velká Británie obvinila z činu Rusko, Rusko zase tvrdí, že jed mohl pocházet z Česka. Moskva už dnes Zemanovy výroky využila k obvinění Londýna, že klame.

Zeman ve čtvrtek také řekl, že civilní Bezpečnostní informační služba (BIS) dospěla k závěru, že testovaný plyn není novičok, Zeman se ale přiklonil k názoru vojenských zpravodajců.

Ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář ČTK řekl, že se k Zemanovu tvrzení nebude vyjadřovat a odkázal na ministerstvo obrany jako zřizovatele ústavu. Když v březnu Moskva označila Česko za možného původce novičoku, řekl Šafář ČTK, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely. Malé množství jich vyrábí i jeho ústav, má k tomu souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Řádově jde o gramy, takže podle tehdejšího Šafářova vyjádření nejde o výrobu, ale spíš "laboratorní přípravu malého množství", kvůli otestování jejich vlastností.

Jun dnes ČTK řekl, že takzvaný novičok je skupina látek nazvaných A230, A232, A234, A242 a A262. Dodal, že když se pracuje na výrobě takového jedu, vzorky se číslují vzestupně a ty vhodné se vybírají dál. Výzkumníci pracující na novičoku tak mohli začít třeba jednoduchým vzorcem A1 a skončit třeba u nejsložitějšího A300.

Obecně se jako novičok podle Juna označuje skupina látek, které byly údajně vyvíjeny v bývalém Sovětském svazu v rámci tajného programu s kódovým označením "Foliant". Vzorečky těchto nervově paralytických látek vynesli na světlo lidé do programu zaangažovaní, oficiálně je ale nikdo nepotvrdil.

Vzorce jsou podle Juna dostupné na webu, například v internetové encyklopedii Wikipedii. Údajný novičok si tak podle Juna na jejich základě může vyrobit kterýkoliv odborník. "Je to podobné jako s autem. Když se vám dostanou do rukou jeho plány, doma si ho nevyrobíte. Ale odborník s vybavenou laboratoří to zvládne," uvedl Jun.

Upozornil ale, že vzhledem k tomu, že vzorec novičoku oficiálně nikdo nepotvrdil, může mít novičok vzorec naprosto jiný než ty, které jsou na internetu. Doplnil, že jen u typu A234 jsou na webu vzorce hned dva.