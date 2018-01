Praha/Láhaur (Pákistán) - Pákistánský soud dnes prodlouží vazbu Češce zadržené před dvěma týdny na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Ve věznici zatím zůstane do konce ledna. Rozhodnutí padne na základě předložených dokumentů, jednadvacetiletá Češka dnes k soudu předvedena nebyla. ČTK to řekla mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

"Soud o prodloužení formálně rozhodne v průběhu dneška, teď to zatím není. Bylo oznámeno, že to tak dneska bude," řekla mluvčí na základě informací od zástupkyně české ambasády. Dívka podle ní zůstává ve věznici v Láhauru. Před stejný soud by měla znovu předstoupit na konci ledna, kdy se bude opět rozhodovat o dalším pokračování vazby.

V úterý Valentová uvedla, že Češka se v Láhauru setkala s českým honorárním konzulem, dostala vzkazy od rodiny a balíček se základními potřebami. Dívka má k dispozici právníka, podle mluvčí je na tom zdravotně dobře a na podmínky ve věznici si nestěžovala.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.