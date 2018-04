Ilustrační foto - Ozbrojená eskorta stojí na chodbě Vrchního soudu v Praze, který bude 24. listopadu projednávat stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do USA.

Praha - Negativní ruská reakce na vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států se dala očekávat. Na twitteru to dnes uvedlo české ministerstvo zahraničí. Upozornilo, že vydání Nikulina do USA bylo suverénním rozhodnutím České republiky. Nikulin čelí ve Spojených státech obvinění z útoků na sociální sítě.

"Negativní reakce z ruské strany na vydání Nikulina z ČR do USA se dala očekávat, a není tak pro nás žádným překvapením. Nicméně ze strany ČR se jedná o suverénní rozhodnutí opřené o nezávislé soudy, včetně ústavního," uvedla česká diplomacie.

Moskva v pondělí vyjádřila nad vydáním Nikulina do Spojených států pobouření. Označila to za politicky motivovaný krok, který podkopává spolupráci Česka s Ruskem. Ruské ministerstvo zahraničí tvrdí, že se Česko při rozhodování o vydání "neřídilo právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority".

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Po převozu do USA Rus u soudu v San Francisku uvedl, že se cítí být nevinen. Spekuluje se o možné souvislosti případu s údajným vměšováním do předloňských prezidentských voleb v USA.

O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Žádalo o něj kvůli údajné internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) ale byla americká žádost o vydání Nikulina důvodnější.