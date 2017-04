Praha - České ministerstvo zahraničí doporučuje v souvislosti s bezpečnostní situací v Egyptě pečlivě vážit individuální cesty do Káhiry a okolí. Bezpečnost turistických letovisek u Rudého moře a významných staroegyptských památek je ale zajištěna dostatečně. Českým občanům pobývajícím v Egyptě ministerstvo doporučuje dbát zvýšené opatrnosti a vyhýbat se jakýmkoliv veřejným shromážděním. Černínský palác o tom dnes informoval na svém webu.

V Egyptě v neděli zemřelo přes 40 lidí a více než 100 jich bylo zraněno při teoristických útocích na dva křesťanské kostely. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí proto v zemi vyhlásil tříměsíční výjimečný stav.

"V tuto chvíli neexistuje předpoklad, že by nařízení o vyhlášení výjimečného stavu mělo jakýkoliv přímý vliv na fungování egyptských turistických letovisek u Rudého moře," uvádí české ministerstvo zahraničí. Zároveň upozornilo, že během výjimečného stavu získá egyptská exekutiva široké pravomoci především v trestněprávní oblasti a bude moci omezit některá práva.

Podle ministerstva zahraničí je bezpečnostní situaci v Egyptě stabilní. Výjimkou je sever Sinajského poloostrova a oblasti u západní hranice s Libyí. "V některých oblastech, včetně Káhiry, může docházet k teroristickým útokům, zaměřeným převážně proti egyptským bezpečnostním složkám a jejich infrastruktuře," varovalo ministerstvo.

Česká diplomacie proto doporučuje, aby lidé do Egypta cestovali pouze v odůvodněných případech. "To se netýká cest s turistickými kancelářemi do letovisek při Rudém moři a návštěv významných staroegyptských památek, jejichž bezpečnost je zajištěna dostatečně," informovalo ministerstvo. Lidé by podle něj měli pečlivě vážit individuální cesty do oblasti Velké Káhiry, tedy egyptského hlavního města a jejího okolí.

V celém Egyptě je podle českého ministerstva zahraničí nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny egyptských bezpečnostních složek a zcela se vyhýbat jakýmkoliv veřejným shromážděním, případně demonstracím. Českým turistům mířícím do Egypta ministerstvo doporučuje, aby se zaregistrovali do databáze cestovatelů DROZD a sledovali webové stránky českého velvyslanectví v Káhiře.