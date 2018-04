Praha - Ministerstvo životního prostředí by se chtělo domluvit s provozovateli restaurací a občerstvení v nákupních centrech na omezení plastového nádobí a brček. Připravilo proto kampaň Dost bylo plastu a jedná s obchodními společnostmi o uzavření dohod, které by měly vést ke snížení spotřeby plastových výrobků. Novinářům to dnes řekl ministr v demisi Richard Brabec (ANO).

První dohodu by podle něj ministerstvo s majiteli restaurací mohlo uzavřít v následujících měsících. Chce docílit toho, aby si zákazníci mohli za plastové nádobí zvolit alternativu, za kterou by nemuseli platit nic navíc.

"Oslovili jsme mnoho provozovatelů, se kterými nyní probíhají jednání. Jsou to různí provozovatelé rychlého občerstvení, firmy, které provozují jídelní koutky ve velkých obchodních řetězcích, ale i železniční a autobusoví dopravci, kteří jednorázové plastové nádobí a obaly také používají," řekl Brabec.

Plasty by se podle něj mohly nahradit jinými materiály, jako je například porcelán, nebo nádobí na zálohu. Kromě toho by obchodníci mohli dávat slevu zákazníkům, kteří si kávu s sebou nechají dát do vlastního hrnku, myslí si ministr.

Podle něj je velmi pravděpodobné, že brzo přijde i nějaká regulace z Evropské unie, a bylo by proto výhodné se dohodnout na určitých pravidlech už předtím. Podotkl, že podobně to bylo i s plastovými taškami, které od začátku roku nemohou obchodníci dávat lidem k nákupu zdarma. Nové pravidlo zavedla novela zákona o obalech, která má v návaznosti na předpisy Evropské unie omezit objem plastového odpadu.

Omezení plastového nádobí může být podle Brabce pro obchodníky ekonomicky zajímavé a zároveň by to bylo vyjádřením jejich společenské odpovědnosti. Zdůraznil, že podle odhadů se za rok v Česku spotřebuje až 20.000 tun plastového nádobí. Třeba kelímek z kombinace plastu a papíru přitom nelze recyklovat a většinou končí na skládce. V přírodě se rozkládá několik desítek let.

Ministr dnes také podpořil 26. ročník akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se snaží o zapojení veřejnosti do prevence nepořádku a černých skládek. Vloni se do uklízení zapojilo na 96.000 dobrovolníků, kteří sesbírali zhruba 1500 tun nepořádku. Letošní jarní úklid bude v sobotu 7. dubna, informace jsou k dispozici na webu www.UklidmeCesko.cz.

V současnosti organizátoři v jarní akci registrují zhruba 2400 naplánovaných úklidů. Doufají v to, že se do nich letos zapojí přes 100.000 lidí. Výsledky úklidu by měly znát v pondělí 9. dubna. Zároveň se chystají také na celosvětovou akci uklízení nepořádku v přírodě, která se bude konat v sobotu 15. září. Dosud se do ní nahlásilo 128 zemí.