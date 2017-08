Praha - Ministerstvo zemědělství navrhuje zvýhodněné úvěry pro malé a střední podnikatele na venkově. Mohly by dosáhnout tří milionů korun s ročním odkladem splátek jistiny. Podnikatelé by také mohli získat příspěvek až 15.000 eur (cca 390.000 korun). Úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky by musely být splacené do sedmi let, píše úřad v materiálu pro vládu, který má ČTK k dispozici. Ministerstvo se tak snaží podpořit podnikání na vysídlujícím se venkově.

Výpočet finančního krytí projektu však materiál neobsahuje, což mu jiná ministerstva vytýkají. Konkrétní parametry projektu by měla předložit pracovní skupina do konce září.

V malých obcích je podle úřadu trvale nepříznivá situace. Mladí lidé tam nejsou motivováni k zakládání nových firem, často odcházejí do větších měst, nebo jdou pracovat pro nadnárodní společnosti.

Ministerstvo životního prostředí v připomínkách k materiálu uvedlo, že nelze očekávat, že by "vágní" plány ministerstva zemědělství došly několik měsíců před volbami k naplnění.

Vláda na začátku června schválila plány na podporu obslužnosti venkova, pomoci by mohl prodej potravin v partnerských pobočkách pošty nebo lepší internet. Prodej potravin v malých obcích by se mohl podle návrhu ministerstva zemědělství označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu. Jednotlivá ministerstva by podle tehdejších slov ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) měla předložit do konce srpna konkrétněji rozpracované úkoly, celkový výstup by měl být hotov v říjnu.