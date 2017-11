Praha - Rybáři by mohli celoročně lovit v časovém rozmezí od 04:00 do 24:00 ve všech revírech, kromě pstruhových. Ve vyhlášce, kterou poslalo do meziresortního připomínkového řízení, to navrhuje ministerstvo zemědělství. Zároveň by vyhláška měla umožnit zkrácení doby podle potřeb jednotlivých revírů. S tím nesouhlasí Český rybářský svaz, který jinak prodloužení doby, jež je aktuálně po většinu roku kratší než plánovaných 20 hodin denně, souhlasí.

"Pokud jde o navrhovanou jednotnou dobu lovu ryb 4 - 24 hodin, měla by přinést větší zájem o lov ryb ze strany osob navštěvujících za tímto účelem jinak jen tzv. 'soukromé revíry', kterými jsou ve skutečnosti vody vedené v režimu rybníkářství. Navrhovaná změna poskytne uživatelům rybářských revírů zvýšení své konkurenceschopnosti vůči takovým subjektům," píše v důvodové zprávě úřad. Změna by tak měla přinést větší komfort pro rybáře.

Stát vnímá, že by změnou vyhlášky mohlo dojít k narušení práv vlastníků a uživatelů pobřežních pozemků v době nočního klidu, která se obecně bere od 22:00 do 06:00. Úřad také připouští, že rybářská veřejnost nemá na návrh jednotný názor.

Jak již dříve ČTK řekl jednatel Českého rybářského svazu Jan Štípek, rybáři by si ale museli v každém revíru zjišťovat informace o době lovu, a úprava by tak nebyla zjednodušením, po kterém svaz volá. S prodloužením doby lovu v podzimních a zimních měsících ale souhlasí. Podle návrhu svazu by se od dubna do září mohlo lovit od 04:00 do 24:00, od října do března od 05:00 do 22:00, ale plošně.

Návrh na prodloužení doby na 4-24 hodin podporuje například rybář a poradce ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) Jakub Vágner. Na svém facebookovém profilu například zveřejnil video, kde říká, že možnost lovit od 05:00 do 22:00 je podle něj kočkopsem. I tak by ale jakékoliv prodloužení doby lovu uvítal.

V současnosti je po většinu roku doba lovu kratší než plánovaných 20 hodin, podle toho, jaký je měsíc. Přes léto platí od čtyř do půlnoci, během roku se zkracuje; přes rok jsou tak čtyři různá časová pásma.