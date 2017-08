České Budějovice - Myslivecká komise Agrární komory ČR navrhuje, aby se zástřelné za divočáky nově vyplácelo po celé zemi. Podle komise by se tak snížilo riziko šíření afrického moru prasat. ČTK to na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka řekl předseda komise Jiří Neudörfl. Ministerstvo zemědělství na dotaz ČTK uvedlo, že zavedení republikového zástřelného zváží.

"Je s podivem, že se zatím prasata drží v oblasti 20 kilometrů čtverečních a že se to z ohniska nikam neposunulo. Jako komise jsme odsouhlasili, že by bylo dobré, kdyby bylo vyhlášeno zástřelné na divoká prasata pro celou republiku, aby se stavy prasat eliminovaly v celé republice, snížil se stav černé zvěře, a tím by se potlačilo možné rozšiřování nákazy," řekl Neudörfl.

Návrh komise schválila jako doporučení pro ministerstvo zemědělství. Podle předsedy komise jsou v ČR místa, kde je černá zvěř přemnožená a způsobuje zemědělcům na plodinách značné škody, které meziročně rostou.

Stát bude zvažovat, zda zástřelné nezavést v celé ČR. "Nicméně je nutné vyhodnotit finanční možnosti a dopady s ohledem na priority, kterými jsou teď například kompenzace za sucho a podobně," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Markéta Jažková. Na kompenzace komora žádá až čtyři miliardy korun.

"Já hospodařím v okrese Příbram, kde se ročně střílí 3500 prasat. To je několikanásobné přemnožení. K zástřelnému nás vedlo především to, abychom motivovali myslivce k tomu, aby černou zvěř lovili a stavy černé zvěře v České republice snížili. Začínáme mít trošku obavu, že u vykupujících závodů dojde postupně k propadu ceny vepřového masa," řekl Neudörfl.

Africký mor prasat se v ČR objevil koncem června na Zlínsku. Podle údajů Státní veterinární správy z 28. srpna se ve Zlínském kraji zatím našlo 177 uhynulých divočáků, nákaza se potvrdila u 95 z nich, v 78 případech byl výsledek testu negativní, na vyšetření čekají čtyři vzorky. V místě intenzivního odlovu bylo 2420 divočáků negativních, dva nešlo vyšetřit. V zamořené oblasti bylo zatím všech 246 odlovených zvířat negativních.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nevidí důvod k prodloužení stavu nebezpečí na Zlínsku, jejž tam kvůli africkému moru prasat vyhlásil hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) na konci července; 30 dní trvající stav nebezpečí skončí dnes o půlnoci.

"Jako myslivec si myslím, že to určitě není rozhodnutí, které by pomohlo uvedenou situaci na Zlínsku řešit. Stav nebezpečí by měl pokračovat dál, protože se domnívám, že když se africký mor prasat rozšíří v České republice, důsledky pro chovatele prasat budou fatální. Ovlivnilo by to i dostatek vepřového masa, protože jsme v prasatech dnes soběstační zhruba ze 45 procent," řekl Neudörfl.

Zástřelné za divočáka 3000 korun nyní stát vyplácí myslivcům, kteří loví v zamořené oblasti mimo ohnisko nákazy na Zlínsku.