Hvozdná (Zlínsko) - Myslivci v ohnisku nákazy africkým morem prasat na Zlínsku mají první klec k odchytu divočáků. Od hejtmanství ji dostali členové Mysliveckého spolku Vrchovina v Hvozdné. Klec už nainstalovali v revíru a v jejím okolí intenzivně vnadí. Zařízení zatím funguje ve zkušebním provozu, při kterém se testuje funkčnost a vhodnost jeho umístění, řekla dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Renata Janečková.

Klec o rozměrech dva krát tři metry stojí na místě, kudy jsou podle myslivců divočáci zvyklí chodit. Zatím zůstává z obou stran průchozí, dokud si na ni zvěř nezvykne. "Zůstane tak alespoň 14 dní. Pak zavřeme jednu stranu. Ze strany od lesa to bude otevřené, a když ta zvěř přijde dovnitř, je tam taková sklapka, do které narazí, tak se spustí zadní dveře a zvěř zůstane uvnitř," uvedl předseda spolku Štěpán Gavenda.

Ke kleci chodí každé ráno. Uvnitř i v jejím nejbližším okolí sype na zem suchou kukuřici, která má divoká prasata k zařízení nalákat. "Podle stop je vidět, že sem chodí srnčí, ale divočák asi zatím žádný," řekl Gavenda.

Další klece na odchyt divočáků začne Zlínský kraj podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) mezi myslivecké spolky v ohnisku nákazy africkým morem prasat distribuovat pravděpodobně příští týden. "V první fázi nakoupíme minimálně osm klecí. Za jednu zaplatíme 45.000 korun. Náklady nám zpětně proplatí stát," uvedl hejtman.

Za každého divočáka odchyceného do klece dostanou myslivci 4000 korun. Zástřelné za odlovený kus mimo ohnisko nákazy, kde se střílet nesmí, se na Zlínsku zvýšilo na 3000 korun. Další peníze dostávají myslivci ze zamořené oblasti od kafilerie, kam musejí ulovené kusy odvážet. Za sele je to 1000, za lončáka 2000 a za dospělého divočáka 3200 korun. Peníze je mají motivovat k tomu, aby se pokusili co nejvíce snížit počet divočáků a zabránit tak šíření choroby mimo ohnisko nákazy.

Myslivci v oblasti intenzivního odlovu ve Zlínském kraji a okolních regionech odlovili od 17. července 1799 divočáků, řekl dnes ČTK Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). U žádného kusu mimo ohnisko nákazy veterináři africký mor prasat nezjistili, v zamořené oblasti v okolí Zlína nemoc potvrdili u 88 divočáků ze 156 uhynulých. Na výsledky vyšetření čekají tři vzorky. Nejvíc divočáků, 431, bylo odstřeleno v okrese Kroměříž.

Mimořádná veterinární opatření věnující se oblasti s intenzivním odlovem divokých prasat byla upravena. Týká se to nakládání s vedlejšími živočišnými produkty. Vývrhy z ulovených divočáků nadále musejí myslivci předávat do kafilérií nebo kompostáren. Nově si ale podle Majera mohou ponechat kůže, kosti nebo lebky ulovených zvířat, u kterých se neprokázala nákaza africkým morem prasat.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdila nákaza, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.