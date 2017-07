Zlín - Myslivci dnes ráno začali na Zlínsku budovat ochrannou linii složenou z 12.000 kelímků naplněných páchnoucí pěnou, která má zabránit šíření afrického moru prasat ze zasaženého území do okolí. Speciální ohradníky myslivci pokládají na 40 kilometrů dlouhém úseku na trase Lukov, Fryšták, Zlín, Lípa, Slušovice a Hrobice. Podle nařízení Státní veterinární správy musí myslivci ohradníky nainstalovat nejpozději dnes, jinak jim hrozí pokuta.

V Lukově nedaleko Zlína brzy ráno vyrazilo do terénu 12 mužů, kteří mají za úkol vybudovat páchnoucí hranici v délce 5200 metrů. Do vyhloubených dírek v zemi instalují v pětimetrových rozestupech více než tisícovku kelímků s pěnou. Ochranná linie vede po okolních loukách i v sousedství silnic a odděluje území, na kterém byla nalezena uhynulá prasata, od africkým morem nezasažených oblastí.

Místní myslivci si kelímky připravili v pátek večer a dnes si podle jejich předsedy a starosty Lukova Jiřího Jangota přivstali, aby je stihli rozmístit ještě dřív, než nastane polední žár. "Začali jsme v šest hodin ráno. Je to složité, je to pracné. Musí se to ale udělat," řekl novinářům Jangot.

Podle starosty zatím nelze odhadnout, zda kelímky s páchnoucí pěnou budou mít kýžený efekt a divoká prasata zastaví. "Výsledek se uvidí až za dva či tři týdny," míní. Divoké prase má podle Jangota citlivý čich, takže by se ohradníkům mělo vyhnout. Jangot ale upozornil, že pokud bude vítr vát od zasažené oblasti směrem k ohradníkům, tak by prase mohlo ochrannou linii překročit, protože pach včas neucítí.

Podle Jangota je ovšem africký mor prasat velmi nakažlivá nemoc, takže nelze nečinně přihlížet. "Je to (ohradníky) jedna z šancí, jak tomu trochu zamezit, aby se to nešířilo dál a prasata se nerozlézala ze zamořeného centra. Nic nedělat by bylo velmi špatné," řekl.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína u areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati. Na Zlínsku bylo dosud nahlášeno 90 uhynulých divočáků, laboratorní vyšetření potvrdilo africký mor prasat u 59 z nich.

Africký mor prasat přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný. Stát kvůli africkému moru prasat nařídil intenzivní lov divočáků na celém území Česka a povolil dosud zakázané techniky lovu. Tento týden pak veterináři povolili odstřel prasat i v části zamořeného Zlínska. Myslivci v celé zemi můžou lovit prasata za pomoci dříve zakázaných metod, například na pozemcích, kde zemědělci sklízejí obilí a řepku, a za pomoci umělého světla.

"Pro myslivce je to dost katastrofální záležitost. Jedna etapa krásné myslivosti se zavírá. Předpokládáme, že normálně budeme moci prasata lovit až za osm nebo možná deset let," řekl Jangot. Ulovená prasata v africkým morem zasaženém území skončí v kafilérii. "Kančí guláš tady chvíli mít nebudeme," dodal s úsměvem Jangot.