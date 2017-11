Brno - Náročnou extraligovou premiéru má za sebou obránce Zbyněk Michálek, jenž dnes poprvé nastoupil v dresu Sparty. Čtyřiatřicetiletý hokejista se po sedmnácti letech vrátil do Česka a na ledě Komety Brno odehrál 22 minut. Pražané proti úřadujícímu mistrovi získali bod po prohře 2:3 v prodloužení. Michálek byl rád, že jeho nový tým bodoval, ale zároveň litoval, že hosté nedokázali proměnit některou ze šancí. Mohli podle něj uspět výrazněji.

"Poslední zápas jsme hrál před šesti měsíci, takže pro mě to bylo hodně těžké. Na konci už jsem trochu vařil vodu, braly mě křeče. To se ale dalo čekat. Doufám, že časem to bude lepší," řekl Michálek novinářům. Podstatnou část minulé sezony strávil na farmě Arizony v nižší AHL, a když nezískal v zámoří angažmá pro aktuální ročník, rozhodl se vrátit do Evropy.

Rodák z Jindřichova Hradce má na kontě přes 800 zápasů v NHL, startoval na olympijských hrách i na mistrovství světa. Nečekal však, že jej doma čeká něco jednoduchého. "Nemyslel jsem si, že tady budu dominovat, vozit puky nahoru dolů a rozdávat to. Věděl jsem, že soutěž má svoji kvalitu," podotkl Michálek, jenž si stále zvyká na rozměry velkých evropských kluzišť. "Je to změna, člověk na to není zvyklý. Musí se hrát více pozičně a není tam takový tlak do branky jako za mořem. Po odehrání pár zápasů to ale bude dobré," věřil.

Nový trenér Sparty František Výborný zařadil Michálka do první obranné dvojice s Tomášem Pavelkou a nasazoval jej do hry poměrně dost. "Měl jsem toho plné zuby. Měli jsme sedm obránců, tak jsem myslel, že to bude jednodušší. Ale asi to jinak nešlo," pousmál se Michálek, který hned poukázal na svou složitější přípravu v minulých měsících. Na led totiž nechodil pravidelně a naplno do tréninku se zapojil až minulý týden na Spartě.

"Kluci hrají zápasy od srpna a naskočit do toho kolotoče není sranda. Liga má svoji kvalitu. Jak už jsem ale říkal, myslím si, že časem se to bude zlepšovat," řekl.

Hned při premiéře si Michálek připsal i první kanadský bod, asistencí se podílel na brance Miroslava Formana v přesilové hře pět na tři ve druhé třetině. Na tréninku přitom nic podobného nenacvičovali. "Byla to intuice. Viděl jsem, že se otevřel led, tak jsem tam vjel a Míra Forman byl úplně volný před brankou, tak jsem mu to dal a on se parádně trefil. Nakonec nám to zajistilo alespoň bod," uvedl Michálek.

Sparta si v Brně připsala čtvrtou porážku v řadě, zkušený bek byl ale rád alespoň za bod. "Byl to venkovní zápas proti poslednímu mistrovi, těžký zápas. Bojovali jsme jeden za druhého a střídačka žila. S touto morálkou se můžeme zvednout," řekl Michálek.

Zároveň ale poukázal na šance, které Pražané neproměnili. "Mohli jsme i vyhrát. Navíc jsme jim dva góly darovali špatným střídáním. I v prodloužení jsme tam nechali samotného hráče. Když se toho vyvarujeme, bude to lepší," dodal účastník loňského Světového poháru.