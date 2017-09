Přerov - Zhruba 350 druhů hub se podařilo shromáždit mykologům na tradiční výstavu hub v Přerově. Počet je zřejmě rekordní, expozice je však stále doplňována dalšími houbařskými úlovky. Nechybí mezi nimi i vzácné kousky, pozornost návštěvníků však přitahuje především přehlídka praváků či obřích kotrčů. Mykologové se kvůli výstavě rozjeli do všech koutů střední Moravy. Bohatému sběru jim dopomohlo především současné deštivé počasí. O plodné houbařské sezoně svědčí nyní i velké množství aut houbařů v okolních lesích.

"Předpokládám, že máme na výstavě v současné době zhruba 350 druhů hub, houby však stále přibývají. Nechávají je nám tady i lidé, kteří přijdou s žádostí o jejich určení. Další kousky určitě přibudou také v sobotu. Druhů je více než loni, je to rozhodně díky současnému počasí," řekl dnes ČTK přerovský mykolog Jiří Polčák.

Mykologové se kvůli výstavě rozjeli do různých koutů moravských lesů ve čtvrtek. Rozdělili se přitom do několika skupin. Sbírali houby jedlé i nejedlé, šlo především o to, aby byly pěkné pro výstavu. "Celé léto bylo velké sucho, posledních 14 dní prší vydatně, vyšlo nám to úplně na den. Máme ještě spoustu neurčených hub, naši mykologové ještě běhají po parku a něco ještě donesou. Navíc sem chodí i lidé s košíky a ptají se, zda to mohou jíst. Jsme holt houbařský národ," řekl dnes ČTK Oldřich Skákal z přerovského mykologického spolku.

Na výstavě se mohou lidé dozvědět nejen jak houby vypadají, jak se jmenují, ale i to, zda jsou jedlé, nejedlé či jedovaté. Mezi exponáty najdou i vzácné kousky, odborníci v lesích narazili i na zákonem chráněné houby. "Sbírat a donést na výstavu jsme je ale nemohli," doplnil Polčák.

Výstava má v Přerově na konci září dlouholetou tradici, letos se koná podvacáté. Podle pořadatelů ji dosud nikdy zrušit nemuseli, pokaždé se jim podařilo i navzdory výkyvům počasí něco nalézt. Loni lidem představili zhruba 200 druhů hub. Byla mezi nimi i krásnoporka citrónová, kterou přerovští mykologové našli jako první v České republice. Objevena byla teprve před několika lety ve Skandinávii, mykologové ji našli v lesích v Beskydech.