Myjava (Slovensko) - Slovenský fotbalový tým Myjava se rozhodl odstoupit k 1. lednu 2017 z první ligy. Podle vedení klubu, kterému po podzimní části sezony patří šesté místo, nejsou důvodem odchodu finance, ale nespokojenost s fotbalovým prostředím na Slovensku. Svaz zatím oficiální stanovisko Myjavy neobdržel, pokud k odstoupení opravdu dojde, budou všechny její podzimní výsledky anulovány a jarní část bude hrát jen jedenáct účastníků.

"Svolali jsme hráče a realizační tým. Všem jsme oznámili, že v podstatě všichni jsou volní a pomůžeme jim v etablování se v jiných klubech," uvedl primátor Myjavy a současně předseda klubu Pavel Halabrín. "Naše rozhodnutí je definitivní a neměnné, odcházíme z profesionálního fotbalu," dodal.

Vůči hráčům, mezi nimiž je i český obránce Petr Pavlík, klub podle něho nemá žádné finanční závazky. "Odměny za prosinec dostanou vyplacené v lednu. Chceme skončit s čistým štítem," řekl Halabrín s tím, že se klub vyrovná i s majiteli permanentek a akcionáři, kteří se složili na rekonstrukci stadionu.

Nespokojenost s fotbalovým prostředím v Halabrínovi prý rostla celý rok. "Celé směřování slovenského a profesionálního fotbalu, jeho podpora ze strany státu, fotbalového svazu i médií je velmi slabá," řekl. Zřejmě poslední kapkou bylo rozhodnutí disciplinární komise, která po potyčkách v zápase se Slovanem Bratislava potrestala tři hráče Myjavy.

"Je nám líto, že se funkcionáři Myjavy rozhodli odstoupit z nejvyšší soutěže uprostřed sezony. Další kroky jsou v pravomoci Unie ligových klubů, která soutěž řídí," uvedl předseda Slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik.

Myjava ještě v roce 2009 působila ve čtvrté lize, o tři roky později si poprvé v 92 let dlouhé historii klubu vybojovala postup do nejvyšší soutěže. Na podzim se představila i v předkole Evropské lize. Do nižší soutěže se patrně klub od příští sezony vrátí.