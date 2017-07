Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové dnes poslal na pět až 14 let do vězení čtyři muže souzené kvůli únosům podnikatelů. Podle spisu v roce 2016 do Čech zavlekli podnikatele ze Slovenska, o rok dříve tři z nich unesli a mučili podnikatele Karla Taubeho, který při tom z nezjištěné příčiny zemřel. Dnešní rozhodnutí není pravomocné. ČTK o tom informoval mluvčí hradeckého soudu Jan Kulhánek.

Soud potrestal 14 roky vězení Marka Majkuta, další dva souzení, Juraj Chadaba a Mykola Zaduba dostali trest 12 let vězení a Jaroslav Holovka si odpyká ve vězení pět let. Zaduba a Holovka dostali trest vyhoštění z České republiky. Zaduba na dobu neurčitou, Holovka na pět let.

Obžaloba vinila dva Slováky, Čecha a Ukrajince z podílu na únosu podnikatele z Košic v roce 2016. Napadli jej a naložili do osobního vozu, kde mu vyhrožovali a chtěli po něm peníze. Převezli jej do České republiky, kde ho donutili z bankomatu vybrat 75.000 korun. Následně je zadržela policie.

Při vyšetřování vyšlo najevo, že už v červnu 2015 tři obžalovaní podle spisu napadli Karla Taubeho, kterého převezli do rodinného domu, kde ho spoutali, jeden z obžalovaných ho nutil vypít vodku a kleštěmi mu drtil prsty a chtěl po něm informace, kde má schované peníze. Muž poté zemřel, únosci jeho tělo ukryli na Orlickoústecku.

Taube sám měl trestní minulost. Hradecký soud jej v roce 2013 nepravomocně poslal na 5,5 roku do vězení za organizátorství zločinu zbavení osobní svobody. Podle tehdejší obžaloby Taube se společníkem zinscenoval svůj únos a únos dalšího podnikatele. Chtěli, aby z organizace únosu policie obvinila podnikatelku, s níž měl Taube dlouhodobě nevyřešené obchodní spory. Únos se odehrál v lednu 2012.