Okresní soud v Mostě se 6. března 2018 začal zabývat havárií v Unipetrolu. Exploze a požár v létě 2015 poničily etylenovou jednotkou závodu v Záluží u Litvínova. Na strojním zařízení a budově jednotky vznikla škoda 753 milionů korun. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti čelí zaměstnanci chemičky Václav Macal (uprostřed) a Jan Doskočil (vpravo), hrozí jim až osm let vězení. Vlevo je právní zástupce obžalovaných Tomáš Sokol.

Okresní soud v Mostě se 6. března 2018 začal zabývat havárií v Unipetrolu. Exploze a požár v létě 2015 poničily etylenovou jednotkou závodu v Záluží u Litvínova. Na strojním zařízení a budově jednotky vznikla škoda 753 milionů korun. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti čelí zaměstnanci chemičky Václav Macal (uprostřed) a Jan Doskočil (vpravo), hrozí jim až osm let vězení. Vlevo je právní zástupce obžalovaných Tomáš Sokol. ČTK/Zavoral Libor

Most - Okresní soud v Mostě se začal zabývat havárií v Unipetrolu v Záluží u Litvínova z roku 2015. Z obecného ohrožení z nedbalosti jsou obžalovaní dva zaměstnanci. Jejich obhájce Tomáš Sokol řekl, že trestní stíhání muži považují za nedůvodné a vinu odmítají. V areálu chemičky se v srpnu 2015 stala největší havárie v chemickém průmyslu za posledních dvacet v ČR. Mužům hrozí až osm let vězení.

Dva zaměstnance chemičky státní zástupce obžaloval z toho, že při mimořádné události z nedostatečné opatrnosti nezajistili včas spuštění vodních a parních clon, ačkoliv dostali informaci o úniku propylenu. Tím podle obžaloby nezabránili výbuchu oblaku propylenu. "Já mám pocit, že není dost důkazů o tom, že by problém způsobili moji klienti," řekl po zahájení líčení Sokol.

Evakuováno muselo při havárii být přes 3000 lidí, zasahovalo 500 hasičů, uzavřena byla silnice mezi Mostem a Litvínovem, nejezdily tramvaje. Nikdo nebyl zraněn. Chemička uvedla, že příčinou havárie byl nestandardní jev na pojistném ventilu. Podle společnosti za ni nenese odpovědnost žádný zaměstnanec. "Soudíme, že naši kolegové nezpůsobili žádné pochybení, a proto i zůstávají zaměstnanci naší společnosti. Pevně za nimi stojíme," řekl dnes mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Policie dospěla k závěru, že pracovníci mohli předejít takovému rozsahu škod, který havárií vznikl.

"Jsem si stoprocentně jist, že jsem se rozhodl správně, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách, abych následky události zmenšil," uvedl Jan Doskočil, který byl v době havárie zodpovědný za etylenovou jednotku. "Reagovali jsme tak, jak bylo podle nás nejlepší. V dané situaci jsme postupovali nejlepším možným způsobem, nikoliv nedbale," zdůraznil. Druhým obžalovaným je Václav Macal, jenž byl vedoucím směny v den havárie.

Při výslechu Doskočil vysvětlil, proč vodní a parní clony nebylo vhodné použít, podle něj to bylo v tu chvíli neefektivní, protože plyn unikal mimo dosah clon, navíc by jejich spuštění mohlo při tak velkém úniku způsobit explozi. Plyn unikl z netěsné příruby ve výšce 15 metrů, nad dosahem clon. "Bylo zřejmé, že unikající plyn bude procházet nad perimetr clon, který je zhruba pět metrů," řekl Doskočil.

Jedním z důvodů (pro nespuštění clon) bylo podle něj místo a velikost úniku. Dalším byla parní bilance. "Pro činnost clon se potřebuje určité množství páry. Na to, abychom to provedli, bychom potřebovali 80 tun páry, měli jsme k dispozici 45 tun," uvedl Doskočil. Řekl, že parní clony se mohou stát zdrojem vznícení. "Neměli jsme potvrzeno, že jsou všichni lidé pryč. Normální člověk si nevezme na svědomí, že by vystavil někoho tomuto nebezpečí. Z tohoto důvodu jsme rozhodli, že nespustíme clony," řekl. Druhý obžalovaný se ztotožnil se závěry svého kolegy, sám nevypovídal.

Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek výslechem svědků, pak předstoupí před soud znalci. Obhajoba dala soudu k dispozici video, kde je 3D animací ukázán sled událostí. "Film má rekonstruovat nehodový děj tak, jak to vnímáme my," řekl Sokol.

Při havárii se musel v areálu odstavit celý provoz petrochemie, kde se zpracovává ropa. Škody vyčíslil podnik na 13,4 miliardy korun. Pojišťovny už větší část z toho firmě proplatily.

Nejtragičtější neštěstí se v chemických závodech u Litvínova stalo v roce 1974. Tehdy si exploze a následný požár vyžádaly 17 obětí a tlaková vlna srovnala se zemí část areálu.