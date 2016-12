Dres rychlobruslařky Martiny Sáblíkové si mohou mimo jiné od 26. prosince prohlédnout návštěvníci Městského muzea ve Svratce na Žďársku. Tradiční vánoční výstava s názvem Zimní radovánky, která je letos věnována zimním sportům, potrvá do 30. prosince.

Svratka (Žďársko) - Brusle a dres rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a dalšího rychlobruslařského reprezentanta Jiřího Kyncla, který závodil v roce 1988 na olympiádě v Calgary, si mohou mimo jiné ode dneška prohlédnout návštěvníci Městského muzea ve Svratce na Žďársku. Tradiční vánoční výstava s názvem Zimní radovánky, která je letos věnována zimním sportům, potrvá do 30. prosince. Do muzea by měly jako každoročně zavítat stovky návštěvníků.

"Mezi exponáty je například také stříbrná medaile a dres lyžařské reprezentantky Dagmar Švubová ze zimní olympiády v Sarajevu z roku 1984," řekl ČTK vedoucí muzea Martin Mudroch. Výstava se týká převážně sportů, které jsou pro Vysočinu typické, jako je bruslení, lyžování nebo sáňkování.

Ve výstavních prostorách lidé obdivují například hokejové hole od svratecké firmy Swerd. Firma má dlouholetou tradici, v minulosti vyráběla slavné hole značky Vítěz, s nimiž hráli hokejoví reprezentanti. "Některé vystavené hokejky mají podpisy tehdejších reprezentantů," uvedl Mudroch. Muzeum z nedaleké Skutče zapůjčilo na výstavu kolekci bruslí i lyžařských bot značky Botas. Další exponáty připomínají výrobu lyží na Vysočině, zastoupena je slavná novoměstská značka Slonek nebo svratecká rodinná firma Rekord.

Dominantou výstavy jsou řiditelné sáně s volantem pro osm až devět dětí od svratecké firmy Ehrenberger. Kromě sportovních potřeb nacházejí návštěvníci také spoustu fotografií, historických reklam nebo například dobových vosků na lyže.

Městské muzeum ve Svratce pořádá vánoční výstavu už počtrnácté. Každoročně na ni přijdou stovky lidí. Výstavy se tematicky vždy alespoň okrajově dotýkají Vánoc. V minulých letech uspořádalo muzeum například výstavu betlémů, vánočních ozdob, hraček nebo formiček a vykrajovaček, které byly tradičním výrobkem svratecké firmy Mars. Návštěvnicky nejúspěšnější byla výstava v roce 2013 věnovaná čokoládovým dobrotám, na kterou přišlo kolem 1500 lidí.