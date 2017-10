Plzeň - Západočeské muzeum v Plzni představuje soubor ručních palných zbraní, které v letech 1918 až 1968 vyráběly československé zbrojovky pro ozbrojené sbory. Ve vitrínách je vystaveno 102 pistolí, pušek a samopalů z dob Československé republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu, období po osvobození Československa i z doby od února 1948 do roku 1968. Z té doby jsou v muzeu všechny oficiální a zavedené zbraně policie, četnictva, armády, finanční stráže či německých ozbrojených sborů za války, řekl novinářům kurátor výstavy Bohumil Diviš z muzea.

"V jednotlivých vitrínách se snažíme zmapovat produkci té které továrny," řekl. Kolekce představuje chronologicky produkce zbrojovek v Brně, Strakonicích, Uherském Brodě, Povážské Bystrici, ale také v Plzni nebo ve Kdyni. Až na zbrojovku v Uherském Brodě už všechny tyto továrny zanikly.

Jedna z nejvzácnějších zbraní je prototyp zbrojaře Jeronyma Kynčla, puška K3 ráže 7,5x45. "Na světě bych tipoval, že se dochovalo maximálně do pěti kusů," odhadl Diviš vzácnost zbraně vyrobené někdy kolem roku 1947.

Výstavu, která vznikla ve spolupráci s krajským ředitelstvím policie, tvoří z převážné většiny soukromá sbírka Jakuba Novotného z firmy Beareka, který se sbírání zbraní věnuje 20 let. "To sběratelství zbraní nikdy není jen o tom hromadění předmětů, ale vždycky je to skládání mozaiky nejrůznějších příběhů, kolikrát dramatických, lidských osudů, někdy humorných, někdy k pláči. To je to, co sběratelství činí zajímavým," řekl. K řadě pistolí nebo pušek tak má i citový vztah a vybavuje si, jak je získával od původních majitelů, kteří se s nimi mnohdy neradi loučili. Pistole často dlouhá desetiletí skrývali, nejdřív před nacisty a později před komunistickým režimem, předávali si je v rodině z otce na syna. Až na výjimky je ale osud zbraní utajený, nelze už zjistit, kdo je od začátku vlastnil.

Zájemci o zbraně i laici v muzeu kromě zbraní uvidí i náboje, zásobníky a pouzdra. Nechybí ani některé raritní zbraně. Mezi vystavenými exponáty je podle Diviše s nadsázkou i možná nejméně spolehlivá zbraň - její majitel se s ní několikrát pokoušel spáchat sebevraždu, ale pistole opakovaně selhala. Zajímavá je i puška vzor 24 z brněnské zbrojovky vyrobená v 30. letech na zakázku pro íránského šáha. "Byl bohatý, takže si poručil luxusní dřevo a co nejvíce lesklý kov. Ty zbraně, kterým se tam podle místa výroby říkalo 'berno' jsou v Íránu dodnes ceněné," dodal Novotný.

Výstava trvá v Plzni do 28. ledna.