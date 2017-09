Liberec - Unikátní výstavu jízdních kol chystá Severočeském muzeum v Liberci. V hlavním sále bude 16 ojedinělých typů kol, které znamenaly zásadní přelom ve vývoji bicyklu i velkolepé slepé cesty. ČTK to řekl ředitel muzea Jiří Křížek. Výstava začne ve čtvrtek. Připomíná 200 let od vynálezu předchůdce jízdního kola - takzvané draisiny - německým vynálezcem Karlem von Draisem.

"Dnes nám to přijde primitivní - dvě kola, rám, řetěz, šlapky. Ale než k tomu lidstvo dospělo tak to trvalo skoro 100 let," uvedl Křížek.

Drais už ve své době rychle našel následovníky. To dokládá i nejstarší exponát výstavy - dřevěná draisina, kterou někdy kolem roku 1820 vyrobil olomoucký podkovář Schigart. Draisina byla poháněna, na rozdíl od dnešních jízdních kol, jen odrážením nohama od země.

I další exempláře na výstavě patří mezi výjimečné. Podle ředitele jich je na světě jen několik kusů, nebo nebyly nikdy vystaveny. Sem patří letos v Ústí nad Labem znovuobjevené těžké kovové kolo rakouského strojníka Erlacha z 19. století, jež se dá považovat za jedno z prvních lehokol.

Ojedinělé je také kolo od zámečníka Bartáka ze středních Čech. "Vymyslel systém, kdy na vysokém kole člověk šlapal nejen nohama, ale zabíral i rukama. Bylo to strašně nebezpečné, při pádu se padalo na hlavu a ruce vám nepomohly," uvedl Křížek. Bartákovo kolo je tak jednou z ukázek slepých cest ve vývoji.

Na výstavě jsou ale zastoupeny zejména typy kol, které znamenaly zásadní posun vpřed. "Ze začátku to byla jednoduchá odrážedla na kovových obručích, pak následoval kostitřas, celokovové kolo, které má už na přední hřídeli přidělané pedály," uvedl ředitel muzea.

Pneumatiku si nechal patentovat John Dunlop v roce 1888, jeho vynález je na vystaveném exempláři z roku 1890. "Je to závodní kolo z Anglie, takových je na světě do deseti," řekl Křížek. Na výstavě je i jedno z prvních závodních kol s přehazovačkou, Helyett z roku 1937. "Když ho porovnáme s dnešními, tak v konstrukci není dramatický rozdíl. Ten je ve váze, používaném materiálu," uvedl Křížek. Osmdesát let staré kolo váží skoro deset kilogramů, dnešní nejlehčí mají pod pět kilogramů. Kola vyráběná před 200 lety měla kolem 25 kilogramů.

Výstava poukazuje i na spojení s automobilovým průmyslem. Výrobou jízdních kol totiž například začínala pozdější automobilka Laurin & Klement. Podle Křížka to začalo tím, že si knihkupec Klement koupil německé kolo Germania. Když ho chtěl při poruše reklamovat, prodejce ho odbyl s tím, že v češtině s nim komunikovat nebude. "Klement se naštval, vzal si k sobě zámečníka Laurina, a začali vyrábět česká kola Slavia," vylíčil počátky firmy ředitel muzea.

Na výstavě se zájemci dozvědí i to, kolik v minulosti bicykly stály. Třeba originální draisina se prodávala před 200 lety za dvě krávy a celokovová vysoká kola na pryžových obručích stála před 150 lety 120 zlatých, tedy tři měsíční platy dobrého řemeslníka. Závodní kola za první republiky se prodávala až za 1200 korun, tedy šest průměrných týdenních platů.