Krupka (Teplicko) - Muzeum v Krupce na Teplicku se na tři roky uzavře kvůli rozsáhlé rekonstrukci za zhruba 70 milionů korun. Z muzea zmizí expozice věnovaná přírodě severozápadních Čech, nová bude patřit pouze historii hornického města a těžbě cínu. Právě díky bohatým dějinám spojeným s těžbou je Krupka mezi lokalitami na české a německé straně Krušných hor, které se společně snaží o zápis na seznam světového dědictví UNESCO.

Otevřeno bude muzeum už jen do konce ledna. "Pak nastane velké balení, stěhování a příprava celé historické budovy na opravu," řekl ČTK Radek Spála, ředitel Regionálního muzea v Teplicích, které muzeum v Krupce spravuje. Odborníci musí šetrně zabalit stovky exponátů. Jsou mezi nimi třeba vycpané kachny, horniny, modely hub. Vzít do ruky musí každý předmět, zkontrolovat ho, případně ošetřit a uložit. Do Krupky už se většina z věcí nevrátí.

Budova původně z 2. poloviny 15. století musí být do několika měsíců úplně prázdná. Dělníci postaví novou sedlovou střechu a výtah. "Z celkových nákladů je menší část určena na samotnou rekonstrukci, větší půjde na tvorbu nové expozice," uvedl Spála. Na projekt žádá muzeum dotaci z Evropské unie. Pokud ji nezíská, zaplatí celou investici Ústecký kraj. Nyní se připravuje veřejná soutěž na dodavatele.

Nová expozice se bude věnovat pouze hornictví. "Příroda se sem už nevejde, zatím není jasné, kde bude, protože ani v Teplicích nemáme dostatečné prostory," uvedl Spála. Vedení muzea by rádo zpřístupnilo vzácnou sbírku modelů hub, kterých je 196 druhů. Podobná sbírka existuje už jen v Národním muzeu, to se nyní ale také opravuje. "Hledáme řešení, jak veřejnost o prohlídku sbírky neochudit," podotkl ředitel.

Do Krupky se po rekonstrukci vrátí už jen expozice věnovaná městu a těžbě cínu, která se významně rozšíří. "Krupka je významné hornické město, které má co nabídnout turistům," řekl Spála. Ve městě je například nejdelší osobní visutá lanovka v Česku, štola sv. Martin, barokní bazilika, hrad a další pamětihodnosti.

Vedle Krupky jsou z Ústeckého kraje mezi lokalitami na společné nominaci o zápis do seznamu UNESCO ještě hornická krajina Mědník, z Karlovarského kraje pak Jáchymov, Abertamy-Horní Blatná-Boží Dar a Rudá věž smrti, 17 lokalit je v Německu.