Konopiště (Benešovsko) - Takzvanou papežovku neboli motorku vyrobenou údajně pro vatikánskou gardu a další pozoruhodné stroje mohou už řadu let obdivovat návštěvníci muzea motocyklů u zámku Konopiště na Benešovsku. Není to přitom jediná sbírka, kterou sběratel Jiří Stibůrek vytvořil. Expozici historických motorek otevřel také v nedalekých Netvořicích.

Část unikátních strojů ale už z muzeí zmizela. "Vystavovali jsme i sbírku firmy Jawa po dobu asi 12 let v Netvořicích i na Konopišti. Letos po sezoně to odvezli, bylo toho zhruba 25 kusů, takže to lidé už neuvidí," řekl Stibůrek ČTK. Kompletní tovární produkci zapůjčenou Jawou chce mít týnecký výrobce motorek v síni slávy ve svém závodě.

I tak má Stibůrkova sbírka návštěvníkům co nabídnout. V muzeu na Konopišti je v současnosti 128 a v Netvořicích dalších 131 motocyklů, další desítky strojů jsou v depozitáři.

K nejstarším motorkám patří Praga BD 500 z roku 1927. Zajímavostí je rozhodně i unikátní zlatobílá ČZ 500 neboli papežovka. "Byla vyrobena pro Vatikán, i když se později ukázalo, že je napálil jeden italský hochštapler," podotkl sběratel.

Na Benešovsku mohou zájemci zamířit také do muzea automobilů, které bylo nedávno otevřeno ve Strnadicích. Zaměřuje se na poválečné vozy především ze zemí někdejšího východního bloku.