Španělský módní návrhář Manolo Blahnik vystoupil 10. srpna v pražském Muzeu Kampa na tiskové konferenci k výstavě The Art of Shoes, světově proslulých bot z jeho dílny. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - V pražském Muzeu Kampa se zastavila putovní výstava, která představí oblíbené dámské boty návrháře Manolo Blahnika. Boty, které mnohé ženy znají z filmu a televize, kde je nosí či po nich touží hrdinky reálné či smyšlené, si budou moci zájemci prohlížet od pátku do 12. listopadu. Kromě samotných lodiček, střevíčků a sandálů uvidí také autorovy návrhy a mohou se dozvědět, jak kultovně vnímané boty vznikají. "Je tu počasí jak na Sicílii," zahájil Blahnik tiskovou konferenci na sluncem zalitém dvoře Muzea Kampa, kam spolu s novináři přišlo několik desítek milovníků módních trendů.

V Česku chtějí zdejší spolupořadatelé výstavy The Art of Shoes Blahnika představit také jako slavného českého emigranta. Blahnik vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale má české kořeny. Jeho otec byl českým občanem, žil a pracoval před druhou světovou válkou jako lékárník nedaleko pražské Kampy. Odešel s nástupem nacismu.

Putovní výstava se už konala v Miláně a Ermitáži, na podzim se plánuje do Madridu a poté do Toronta. Praha je jedinou její středoevropskou destinací. Podle Jiřího Pospíšila, člena správní rady Muzea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, výstava ukáže boty jako špičkové předměty užitého umění. "Usilovali jsme o takovou výstavu dlouho, přišla do toho ale rekonstrukce naší hlavní budovy, jsme ale rádi, že se výstavy chopilo Muzeum Kampa," řekla dnes ČTK ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková.

Z celkem 30.000 modelů uložených v soukromém archivu Blahnik s kurátorkou výstavy Cristinou Carillo de Albornozovou vybrali 212 bot a 80 jeho kreseb. Zachycují jeho inspirace architekturou, uměním, botanikou, literaturou, kinematografií, historií i některými zeměmi jako třeba Rusko, Itálie či Španělsko. Výstava ukazuje přehled jeho tvorby od 70. let po současnost. V poslední části výstavy je kolekce obuvi Marie Antoinette, kterou Blahnik vytvořil s herečkou Milenou Canorenovou, která panovnici ztvárnila ve stejnojmenném filmu Sofie Coppolové. Návštěvníci výstavy uvidí také záběry toho, jak Blahnik pracuje.

"Manolo je neskutečně vizuální člověk, jeho mysl si nedopřeje oddechu a neustále zvídavě prozkoumává svět. V každém stylu se snaží zachytit to, co považuje za esenci elegance, ženskosti a krásy. (...) Manolovy boty nesou jeho emoce, vášeň a lásku k životu," uvedla Cristina Carillo de Albornoz. Výstava je rozdělena do šesti částí podle zdrojů Blahnikovy inspirace - jsou jimi vlivy geografické, architektonické, umění, příroda či materiály; gala je sekce, kde jsou modely nejvíc inspirované fantazií autora a poslední část je nejrozsáhlejší, obsahuje modely věnované osobnostem, jež na Blahnika měly největší vliv - od Anny Piaggiové, editorky časopisu Vogue přes herečku Brigitte Bardotovou po Alexandra Velikého.