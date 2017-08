Náchod - Vítězem soutěže Muž roku 2017 se dnes večer v Náchodě stal třiadvacetiletý osobní trenér Matyáš Hložek z Prahy, který je synem zpěváka Stanislava Hložka. Od poroty dostal nejvíce hlasů. Do letošního 18. ročníku soutěže se přihlásilo 784 uchazečů, tedy o 37 méně než loni. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo 12 mužů ve věku od 20 do 29 let z celé České republiky. Nejvíce bylo mezi finalisty studentů a trenérů fitness.

Na druhém místě skončil šestadvacetiletý trenér fitness Roman Hein z Prahy. Na třetí místo porota dala dvacetiletého studenta Mikuláše Focka z Prahy.

Finalisté se dnes převedli například při promenádě ve spodním prádle či během volné disciplíny. Soutěžního večera se zúčastnil také úřadující nejkrásnější muž světa Mister International čtyřiadvacetiletý Paul Iskandar z Libanonu.

Vítěz Hložek poletí reprezentovat Českou republiku na soutěž Mister International. Muži z dalších míst budou Česko v cizině reprezentovat na soutěžích Mister Global, Mister Universe či Manhunt International.

V loňském roce získal titul Muž roku čtyřiadvacetiletý pracovník Vězeňské služby Josef Kůrka ze Slaného.

Výtěžek z dnešní akce pořadatelé věnují stacionáři Nona v Novém Městě nad Metují, stacionáři Cesta v Náchodě a také Muži roku 2009 Martinovi Zachovi na jeho rehabilitaci po těžkém úraze.