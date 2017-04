Washington - Pasažér, kterého americké aerolinky United Airlines nechaly násilím vyvést ze zaplněného letadla, leteckou společnost zažaluje, jakmile bude ukončeno vyšetřování incidentu. Na tiskové konferenci to řekl jeho právník Thomas Demetrio. Ten se domnívá, že nedělní incident, po němž musel být jeho klient hospitalizován, neměl rasový podtext. Demetrio upřesnil, že cestující při zásahu utrpěl silný otřes mozku, přišel o dva přední zuby a má zlomený nos. Rozsah duševní újmy prý není znám.

Videozáznam, na kterém je zachyceno, jak je devětašedesátiletý lékař vietnamského původu David Dao násilně vyváděn z letadla, se rychle rozšířil po internetu. Akcie United Continental Holdings, což je mateřský podnik United Airlines, po incidentu výrazně ztratily na hodnotě. Letecká společnost čelí i výzvám k bojkotu.

"Aerolinky, a zvláště United (Airlines), nás dlouho šikanovaly," prohlásil Demetrio na tiskové konferenci v Chicagu, na jehož letišti se událost odehrála. "Jestli podáme žalobu? Ano, pravděpodobně," řekl.

Posádka letounu podle právníka neměla prudkou hádku s pasažérem vůbec připustit. Také dcera Daa, který je otcem pěti dětí, na tiskové konferenci prohlásila, že to, co se stalo jejímu otci, "by se nikdy nemělo stát žádné lidské bytosti".

Událost se stala na lince z Chicaga do Louisville. Protože společnost chtěla v letu upřednostnit členy své posádky mimo službu, kteří v pondělí opět nastupovali na směnu, vyzvala cestující, aby čtyři místa sami dobrovolně za odškodné uvolnili. Protože se nikdo nepřihlásil ani po zvýšení finančního odškodného, byli náhodně vybráni čtyři lidé. Ti pak na pokyn dopravce museli letadlo opustit. Tři to udělali, čtvrtý se ale svého místa odmítl vzdát. Ze sedačky ho proto vyvlekla letištní ostraha.

Dao podle svého právníka řekl, že incident v letadle United Airlines byl pro něj děsivější, než když v roce 1975 opouštěl Vietnam.

Terčem kritiky je i šéf letecké společnosti United Airlines Oscar Muňoz, který nejprve vyvedeného pasažéra označil za člověka, který se při incidentu choval nevhodně. Po dvou dnech se ale omluvil s tím, že podobná událost se již nebude opakovat. Mluvčí společnosti Megan McCarthyová ve středu nabídla cestujícím z tohoto letu kompenzaci v hodnotě ceny, kterou za letenku zaplatili.

Demetrio dnes řekl, že on a jeho klient veřejnou omluvu přijali, i když ji považují za neupřímnou a vyvolanou až veřejným pohoršením.