Záchranáři odváželi 23. září v Praze ve vážném stavu zhruba šedesátiletého muže do Ústřední vojenské nemocnice. Muž odpoledne spadl z Karlova mostu do Vltavy. Skočili pro něj dva cestující z okolo projíždějící lodi a až do příjezdu záchranářů ho oživovali. PR/HZS Praha