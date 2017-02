Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes poslal dvaadvacetiletého Jana Silovského ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku na tři a čtvrt roku do věznice s dohledem. Silovský je první Čech souzený za to, že se chtěl loni přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Zároveň mu soud uložil ochranné ambulantní psychiatrické léčení, což navrhoval státní zástupce i obhajoba. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal, žalobce si ponechal lhůtu. Případ tak půjde k Vrchnímu soudu.

Podle obžaloby z prosince 2016 hrozilo Silovskému za přípravu teroristického útoku 12 až 20 let vězení, případně doživotní vězení. Státní zástupce ale v závěrečné řeči navrhl posuzovat jednání obžalovaného podle nově platného doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu, kde hrozí trest tři až 12 let vězení. Soud se k této kvalifikaci přiklonil.

Žalobce navrhoval čtyřleté vězení, obhajoba zproštění obžaloby, případně podmíněný trest. Silovský v závěrečné řeči vyjádřil lítost nad tím, že chtěl odjet do Sýrie, znovu by to už neudělal, řekl dnes v jednací síni. Soud také zamítl žádost obhajoby na propuštění Silovského z vazby.

Podle soudce Martina Kantora se podařilo prokázat, že Silovský skutek spáchal. "Zásadním, stěžejním a jediným přímým důkazem bylo velmi podrobné detailní doznání obžalovaného, zejména z přípravného řízení," konstatoval. Většinu výpovědi z policie popsal obžalovaný i u soudu, pouze zpochybnil, že se chtěl v Sýrii po absolvování bojového výcviku zapojit do bojových akcí IS. "To se snažil u hlavního líčení zpochybňovat, nečinil tak způsobem příliš přesvědčivým, při doplňujících dotazech připustil nakonec, že by výcvik zřejmě absolvoval a asi by se zapojil do bojů," uvedl předseda senátu. Silovský soudu řekl, že nejel do Sýrie zabíjet, ale nechat se tam zabít.

"Výše trestu je až příliš vysoká, nesouhlasím s tím. Ten kluk ublížil sám sobě, jsem přesvědčená, že by neublížil nikomu jinému. Sedm měsíců ve vazbě je až příliš vysoký trest, počítala jsem s tím, že si ho odvezu domů," řekla ČTK po vynesení rozsudku Silovského matka Dana. Vazbu prý její syn snáší velmi špatně.

Soudce připustil, že bez detailního a podrobného doznání, s jakým se soudy setkávají zřídka, by zřejmě Silovského nemohl odsoudit. "Nebyl by žádný přímý důkaz, existovaly by pouze nepřímé důkazy, které netvoří ucelený řetězec," uvedl soudce Kantor. Obžalovanému polehčila bezúhonnost i doznání, návrh žalobce i obhajoby poukazoval i na to, že měl až o 85 procent snížené ovládací schopnosti dané schizoidní poruchou osobnosti.

Nové rozšíření zákoníku dalo soudu více možností k udělení trestu. Do 1. února mohl udělit trest jen za skutky s vyšší sazbou. Obecně platí, že trest se ukládá podle zákona účinného v době páchání žalovaného skutku. Novější zákon lze použít, je-li pro obžalovaného výhodnější.

S ohledem na submisivnost a dispozice k tomu být šikanován, rozhodl soud o mírnějším typu věznice, kde budou zřejmě lepší podmínky pro nápravu a terapii obžalovaného.

Silovského loni začátkem února zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu s jednocestnou letenkou na vnitrostátní let do města Gaziantep u syrských hranic. Odtud chtěl objednaným autem odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům IS. Tureckým policistům se přiznal a ti ho poslali do Česka.

Státní zástupce v závěrečné řeči připomněl, že Silovský se na policii i u soudu přiznal, že jej zajímalo náboženství, koupil si ke studiu bibli a korán a stal se muslimem. Potvrdil, že věděl, že bojovat za Islámský stát je trestné. Vyjádřil sympatie k záměru IS vytvořit jednotný chalífát, způsoby, jakými toho chtějí islamisté dosáhnout, ale považoval za kruté.