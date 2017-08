Praha - Muž, který podle obžaloby "vybržďoval" v Praze na dálnici auto s bývalou družkou a svým malým synem, vinu odmítá. Soudu dnes tvrdil, že z auta před ním někdo vyhodil předmět, který mu poškodil čelní sklo. Proto se snažil upozornit a zastavit řidiče vozu a až posléze si prý všiml, že v autě sedí lidi, které zná. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a za pokus o poškození cizí věci hrozí muži pět až 12 let vězení.

Incident se stal loni v pátek 12. srpna dopoledne na pražském úseku D1 ve směru na Brno, konkrétně mezi sjezdem na Chodov a výjezdem na Čestlice. Státní zástupkyně Jana Miclíková uvedla, že agresivní řidič Fordu Transit opakovaně ohrozil posádku menšího Fordu Mondeo, v němž cestovala jeho někdejší partnerka a tříletý syn. Po několika nebezpečných manévrech, kvůli nimž muselo mondeo intenzivně brzdit do téměř úplného zastavení, pachatel údajně zatelefonoval ženě a hrozil jí, že "to do nich napálí". Zanedlouho pak přidal další vybržďování.

Muž tvrdí, že daného dne jel do práce jako obvykle. "Viděl jsem, jak z vozu přede mnou vylétl předmět a rozbil mi čelní sklo. Zvýšil jsem rychlost, předjel vůz. Začal jsem troubit na řidiče a dávat mu znamení, ať zastaví. Během toho jsem si všiml, že je mi ten řidič nějaký povědomý. Až pak jsem si všiml, že ve voze sedí můj syn," uvedl při dnešní výpovědi u pražského městského soudu.

Obžalovaný trvá na tom, že nikoho nevybržďoval, jen chtěl prý řešit předchozí nehodu. "Stále jsem se snažil, aby nedošlo k poškození nikoho, ničeho. S maximální opatrností jsem zpomalil, ne vybrzdil," řekl. "Jsem přesvědčený, že mi něco hodili do auta, aby mě vyprovokovali k jednání, které pak někdo vyhodnotí jako porušení zákona," uzavřel.

Auto se synem řídil jeho nevlastní dědeček, profesionální řidič. Podle něj obžalovaný muž od začátku dobře věděl, kdo v mondeu cestuje. "Honili jsme se jako kočka s myší, auta na nás houkala, kamion za mnou. To se vidí jedině ve filmech," řekl. "Vnímal jsem to tak, že chce způsobit nehodu. Šlo mu jenom o to nás vybourat," dodal. V autě má kameru a průběh incidentu si nahrál.

Podle státní zástupkyně se nestala dopravní nehoda jen shodou okolností. Obžalovaný si podle ní musel být vědom toho, že vzhledem k vysoké rychlosti, kterou smějí auta na dálnici jezdit, může úmyslným náhlým zpomalením zapříčinit havárii s těžkými následky na zdraví.

Obžalovaný muž se s matkou svého syna dlouhodobě soudí kvůli péči o dítě. Dnes řekl, že navzdory soudně stanovené střídavé péči mu bývalá partnerka syna opakovaně nepředala. S dítětem měl být od neděle 14. srpna a v tom, že s ním matka v pátek cestovala na výlet, spatřoval další naschvál.