Zlín - Osmadvacetiletý muž, který je obviněný z vraždy své dcery a pokusu o vraždu syna, jde do vazby. "Soud dnes rozhodl o vzetí muže do vazby, muže eskortujeme do vazební věznice do Brna," řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Muž podle dostupných informací ve čtvrtek v bytě ve Starém Městě na Uherskohradišťsku nožem zaútočil na své dvě nezletilé děti. Tříleté děvče útok nepřežilo, pětiletý chlapec skončil v nemocnici, byl mimo ohrožení života.

Kriminalisté muže v sobotu obvinili, za vraždu mu hrozí patnáctileté až dvacetileté vězení, nebo výjimečný trest.

Muže transportoval po tragédii vrtulník do olomoucké fakultní nemocnice. V médiích se objevila informace, že muž chtěl po útoku spáchat sebevraždu. Mluvčí nemocnice Egon Havrlant ČTK již dříve řekl, že nemocnice přijala muže po intoxikaci ve velmi vážném stavu a v bezvědomí. Jeho stav byl poté stabilizovaný.

Jde o letošní druhou dokonanou vraždu ve Zlínském kraji. V dubnu osmatřicetiletý muž v restauraci v Bezměrově na Kroměřížsku ubodal o osm let mladší bývalou přítelkyni.