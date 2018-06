Ostrava - Za vraždu matky čtyř dětí z Ostravy-Michálkovic poslal dnes ostravský krajský soud Zdeňka Bureše do vězení na 17 let. Muž ubodal ženu loni v srpnu na schodech domu, kde společně bydleli. Po útoku z místa opilý odjel autem k matce. K činu se obžalovaný policii přiznal. Dětem má podle rozhodnutí soudu dohromady zaplatit dva miliony korun.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný, kterému kvůli brutalitě útoku hrozil i výjimečný trest, si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Stejně se rozhodl i státní zástupce.

Muž se zavražděnou družkou vychovával čtyři děti ve věku od tří do 11 let. Dvě do vztahu přivedla zavražděná, dvě měli spolu. Během času se ale soužití komplikovalo, pár se častěji hádal. Spory vyvrcholily loni 4. srpna. Odsouzený a zavražděná společně popíjeli alkohol. Začali se zase hádat. "Řekla vám, že už vás tolik nemiluje, že má jiný vztah," řekl dnes soudce. Muže devětadvacetiletá žena dokonce vyhodila z bytu.

Odsouzený ji poslechl, sbalil si věci a byt opustil. Na chodbě a schodišti bytového domu ale hádka pokračovala. Pak podle soudce nastal výbuch zlosti a afektu odstartovaný alkoholem a podporovaný žárlivostí.

Na družku odsouzený zaútočil nožem, který si vzal v kuchyni. Velkou silou jí zasadil víc než 20 ran a pak z místa odešel. Napadené se pokoušeli poskytnout pomoc sousedé a později i posádka sanitky. Po dvou hodinách ale v nemocnici zemřela. Podle soudce byl útok masivní a napadená zemřela trýznivou smrtí.

O dvě starší děti odsouzeného a zavražděné se stará jejich strýc. Dvě další jsou v péčí náhradní rodiny. "Je obdivuhodné, že se strýc snaží do péče získat i další dvě děti," řekl předseda senátu. podle něj připravuje bydlení, aby celkem mohl vychovávat šest dětí.