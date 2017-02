Výslechy znalců z oborů psychologie, psychiatrie a výpočetní techniky pokračuje 9. února u Krajského soudu v Plzni hlavní líčení s dvaadvacetiletým Janem Silovským ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Muž čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku, za to, že se podle státního zástupce chtěl loni přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát. Soud trvá do pátku 10. února, kdy by mohl i padnout rozsudek.

Výslechy znalců z oborů psychologie, psychiatrie a výpočetní techniky pokračuje 9. února u Krajského soudu v Plzni hlavní líčení s dvaadvacetiletým Janem Silovským ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku. Muž čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku, za to, že se podle státního zástupce chtěl loni přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát. Soud trvá do pátku 10. února, kdy by mohl i padnout rozsudek. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Muž, který se podle obžaloby chtěl přidat k Islámskému státu, má podle znalců schizoidní poruchu osobnosti, duševní chorobou ale netrpí. Vypověděli to dnes u Krajského soudu v Plzni znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Dvaadvacetiletý Jan Silovský ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku kvůli tomu, že se chtěl loni přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát. Soud trvá do pátku 10. února, kdy by mohl i padnout rozsudek. Silovskému hrozí za žalovaný skutek 12 až 20 let, případně výjimečný trest, který zahrnuje i doživotní vězení.

Silovský má svůj vnitřní svět, ve kterém žije, uvedli znalci. Není dostatečně schopen komunikovat s okolím. Popsali jej jako osobnost s nadprůměrným intelektem, ale s disharmonickým vývojem, která naplňuje znaky schizoidní osobnosti. Projevuje se chladem. "Takoví lidé jsou okolím často považováni za podivíny, velmi často se prezentují bizarní chováním, často se zabývají fantaziemi, bývají odtrženi od světa," uvedli znalci. Má také predispozice být objektem šikany, dodali.

Znalci navrhli u Silovského ochranné ambulantní psychiatrické léčení. Úspěšnost léčby a resocializace je podle nich těžko odhadnutelná. Domnívají se ale, že díky terapii by bylo možné ho navést k tomu, aby navázal vztahy s okolím, aby jeho vnitřní sny byly do jisté míry realizovatelné. "Naprosto jednoznačně zásadním korektivní mechanismem je jeho rozhodnutí, schopnost přiznat vinu, pracovat na tom, aby došlo k nějaké změně," uvedl znalec.

Odborníci také odpověděli na dotazy senátu, proč mohl být pro Silovského Islámský stát lákadlem. Podle znalců islám dává poměrně přesný návod, jak žít, co dělat. "On byl šikanován, frustrovaný a najednou islám mu dal smysl života a nějaký cíl. Islámský stát dává možnost jakéhosi vyventilování frustrace vůči okolí, zvýšení sebevědomí," domnívají se znalci. Předpokládají také, že právě na frustrované jedince, jako je Silovský, je také zaměřena propaganda Islámského státu.

Obžalovaný ve své výpovědi uvedl, že chtěl jet do Sýrie ne proto, aby tam zabíjel, ale aby byl zabit. V minulosti trpěl depresemi a pokusil se i o sebevraždu. Znalci považují toto jeho tvrzení za účelové. "Asi by byl ochoten tam i zemřít, i když si myslím, že by na místě možná propadl deziluzi," uvedl jeden ze znalců. Nevěří ale tomu, že by vzal zbraně a bojoval.

Vše, co se stalo za uplynulý rok, bylo podle znalce pro Silovského velkým ponaučením. "On si dostatečně neuvědomoval následky toho, co provádí, co by mohlo nastat, kdyby se vrátil do republiky," řekl odborník.