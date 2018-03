Hodonín - Muž vydíral kamarádku erotickými fotografiemi, které na ní vylákal. Případ řeší policie na Hodonínsku a současně apeluje na lidi, aby si při komunikaci na internetu co nejvíce chránili své soukromí. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Petr Zámečník.

Podle něj vše začalo celkem nevinně před několika měsíci, kdy se muž domluvil s kamarádkou, že si občas zpestří kamarádství nějakou intimní záležitostí. "Muž však po nějaké době pohrozil, že jejich vztah a okolnosti prozradí na veřejnosti, a začal ji nutit k zasílání nahých fotografií," uvedl mluvčí.

Dívka mu v obavě z prozrazení erotické snímky zaslala a předpokládala, že tím to skončí. Muž ji ale opět začal nutit k tomu, aby mu zasílala další a další fotografie. Dívka se nakonec odhodlala vydírání oznámit policistům.

Podle mluvčího zejména mladí lidé, ale i školáci posílají dobrovolně své erotické fotografie, policisté takových případů evidují a prověřují mnoho. Podle nich by lidé ale neměli posílat intimní snímky ani těm, kterým důvěřují. Uplyne totiž nějaká doba a z kamaráda se může stát někdo, kdo začne vydírat. Pokud se to stane, poškozený by podle policie neměl přistoupit na podmínky člověka, který ho tímto způsobem vydírá, měl by překonat stud a vyhledat odbornou pomoc nebo případ oznámit policistům. K tomu je potřeba zálohovat veškerou komunikaci, včetně fotografií a všeho, co by mohlo policistům při vyšetřování pomoci.