Praha - Státní zástupkyně obžalovala muže za to, že v roce 1953 hlasoval pro nucené vysídlení dvou rodin v rámci akce Kulak. Bývalému členovi komise u okresního národního výboru Praha-východ hrozí v případě prokázání viny tři až deset let vězení. ČTK to dnes sdělil mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Ondřej Šťastný.

"Čin se odehrál v rámci celostátní perzekuce soukromých zemědělců, takzvané akce K (Kulak), organizované Komunistickou stranou Československa," popsal mluvčí. Obžalovaný muž podle něj zasedal v komisi pro úpravu poměrů rodin kulaků. Stíhán je za pomoc ke spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.

Justice řeší i další kauzy spojené s akcí Kulak. Například skutky bývalého předsedy národního výboru ve Třticích na Rakovnicku Rudolfa Pavlíčka, kterému okresní soud nejprve za zneužití pravomoci uložil roční podmínku, avšak krajský soud následně mužovo stíhání zastavil jako promlčené. Případ vrátilo k novému projednání dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Podobně Zeman postupoval přinejmenším ve dvou dalších případech souvisejících s kolektivizací venkova. Nesouhlasil se zastavením stíhání u bývalého náčelníka Veřejné bezpečnosti v Turnově ani u Tomáše Liptáka, jenž v 50. letech působil jako prokurátor v Kralupech nad Vltavou.

Komunisté vysídlovali zemědělce zejména v první polovině 50. let. minulého století. Při koordinované akci, která podle historiků vážně narušila tradiční venkovskou pospolitost, odešlo z domovů 3000 až 4000 rodin. Na svých usedlostech museli sedláci zpravidla zanechat téměř celý osobní majetek, tedy nejen dobytek a zemědělskou techniku. Cílem totalitní moci bylo oslabení selského stavu a kolektivizace zemědělství.