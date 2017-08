Harrachov (Semilsko) - Zhruba 1400 lidí se postavilo v pátek a dnes na start čtvrtého ročníku extrémního závodu ve výběhu skokanského můstku K120 v Harrachově na Semilsku. Letošní účast na Red Bull 400 byla rekordní, řekl ČTK ředitel závodu Aleš Burger.

"Je to dáno primárně tím, že letos přibyl páteční noční závod. I předešlé ročníky byly v sobotu vyprodané, proto jsme navýšili kapacitu a přidali páteční závod," uvedl.

V hlavním závodě účastníci běží 400 metrů v prudkém kopci, cíl je u rozjezdové lavice můstku s konstrukčním bodem K120. Zvládnout tak musí převýšení 139 metrů, v nejprudším místě má kopec 37 stupňů. Páteční závod za umělého osvětlení byl kratší, končil u odrazové hrany můstku.

Video: Můstek v Harrachově se letos v závodě odvážilo zdolat 1400 lidí 12.08.2017, 16:00, zdroj: ČTK/Liberec

"Není to o nic lehčí. Možná naopak. Spousta lidí si myslí, že je to jen 230 metrů, ale je tam nejprudší úsek celého skokanského můstku a jede se naplno. Nikdo nemá tendenci rozložit si síly jako na 400 metrech," uvedl ředitel. Časy nejlepších mužů byly v pátek na rozmoklé trati několik vteřin nad dvěma minutami, nejrychlejší ženy se nahoru dostaly za méně než tři minuty.

Nejrychlejší muži potřebují v hlavním závodě ke zvládnutí čtyřsetmetrového úseku čtyři až pět minut. Pro srovnání, špičkoví atleti na rovině tuto vzdálenost běhají za méně než 45 vteřin. Podle ředitele závodu si každý při výběhu do prudkého kopce sáhne na dno svých sil. "Je jen otázkou, kdo dřív a kdo později. Je to závod, na který žádný sebelépe trénovaný organismus není připravený," uvedl. Nejčastěji využívaná technika je běh po čtyřech, zpátky dolů cesta není. "Svah je tak prudký, že nelze sejít zpátky. Musíte jít dopředu," dodal Burger. Za dobrý u rekreačního sportovce považuje čas kolem devíti až deseti minut, nejslabší se nahoru po čtyřech dokážou dobelhat do čtvrt hodiny.

Závody ve výběhu skokanských můstků získávají na oblibě. První byl v roce 2011, letos jich bude ve světě už 14. V ČR se koná jen v krkonošském Harrachově a tento závod patří k "nejmírnějším". Obvykle musí běžci zdolat můstky od K150 a už od startu tak běží do kopce. V Harrachově je na K120 prvních 50 metrů závodu po rovině. Podle Burgra se někteří běžci už začínají na tento závod speciálně připravovat, v republice je minimálně deset vhodných míst k tréninku.