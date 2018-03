Praha - Státní zastupitelství zastavilo předběžné řízení ohledně vydání kurdského politika Sáliha Muslima, protože se již nevyskytuje na území České republiky. Česko tedy politika do Turecka, jež o něj usilovalo, nevydá. Česká policie muže na základě zatykače zadržela v únoru, soud ho o několik dní později propustil na svobodu. Ankara Muslima považuje za teroristu, ale podle Kurdů je hrdinou boje proti Islámskému státu. Na zastavení řízení upozornil server Aktuálně.cz, ČTK informaci potvrdil Muslimův právník Miroslav Krutina.

"Bylo zastaveno (řízení) z formálních důvodů, protože se pan Sálih nevyskytuje na území České republiky, což ale ani neměl uloženo," řekl Krutina. Muslim pražskému městskému soudu na konci února slíbil, že se bude pohybovat na území Evropské unie. "Od soudu měl uloženo, aby se pohyboval po území EU, kde se také pohyboval. Zastavením řízení ale v podstatě padá i toto omezení," upozornil advokát.

České ministerstvo spravedlnosti na dotaz ČTK uvedlo, že Turecko mu zaslalo žádost o Muslimovo vydání 2. března. Dokument však neobsahoval přílohy v takové podobě, v jaké je vyžaduje zákon. Proto Turecko materiály postupně doplňovalo v předepsané formě, naposledy v pátek 16. března.

"V mezidobí jsme byli informováni Městským státním zastupitelstvím v Praze o ukončení předběžného šetření, a to z toho důvodu, že Sálih Muslim se již nenachází na území České republiky a místo jeho pobytu není známo. Ministerstvo spravedlnosti o této skutečnosti následně vyrozumělo i tureckou stranu," popsal Jakub Říman z tiskového oddělení úřadu.

Podle svého právníka může Muslim v tuto chvíli cestovat volně. "Kauza tímto v podstatě skončila," řekl Krutina. "Druhá věc je existence zatykačů samotných. Neslyšel jsem, že by se ohledně nich něco měnilo. Turecká strana může dál jednotlivé země, kde by se pan Sálih vyskytoval, oslovovat s požadavkem, aby byl zatčen a popřípadě vydán," uvedl. O vydání Kurda takto Turecko žádalo v posledních týdnech Německo a Švédsko.

Pokud by se Muslim rozhodl do Česka v budoucnu vrátit, mohl by podle advokáta začít celý proces nanovo. "Nedovedu si ale úplně představit, že by státní zástupce, pokud by neměl nějaké nové informace, postupoval stejně jako minule. Spíš si myslím, že věc je posunutá dále a nevstupovalo by se do stejné řeky. Vyloučit to však nejde, podkladem jsou zatykače, které nikdo nezrušil, žádný státní orgán se k nim kvalifikovaně a závazně nepostavil, vše se řešilo spíše procedurálně," dodal Krutina.

Turecko bývalého šéfa syrské Sjednocené demokratické strany (PYD) viní z narušování jednoty a územní celistvosti státu a z podílu na pumovém atentátu, při kterém v roce 2016 v Ankaře zemřelo 29 lidí. Podle Kurdů je Muslim hrdinou boje proti teroristickému hnutí Islámský stát.

Rozhodnutí českého soudu Muslima propustit Ankara tvrdě kritizovala a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonce prohlásil, že Česko podporuje terorismus.