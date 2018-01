New York - Americká společnost SpaceX dnes v generální zkoušce před ostrým letem prověřila motory své nejtěžší rakety Falcon Heavy, která se má podrobit zkušebnímu startu možná už příští týden. Z floridského Mysu Canaveral to oznámila agentura AP. Podle vyjádření majitele firmy Elona Muska byl test úspěšný.

Mohutná sedmdesátimetrová nosná raketa se při zkoušce neodlepila od země, jejích 27 motorů bylo spuštěno jen na deset vteřin. Zkouška se měla uskutečnit už minulý měsíc, ale přípravy trvaly déle, než se čekalo. Nepomohl prý ani třídenní výpadek ve financování vládních úřadů.

Falcon Heavy je třikrát větší než standardní Muskova raketa Falcon 9. Určena bude k letům k Měsíci nebo Marsu, může také vynášet na nízkou oběžnou dráhu kolem Země těžší objekty. Největší a nejsilnější raketa v historii kosmonautiky to ale není, prvenství stále drží raketa Saturn používaná na přelomu 60. a 70. let minulého století k výpravám amerických astronautů na Měsíc.

Sám Musk varoval, že první ostrý let Falcon Heavy nemusí skončit dobře. Pokud ale raketa uspěje, vynese do vesmíru jako zátěž elektrický sportovní vůz Tesla Roadster, produkt Muskovy kalifornské automobilky. Červené auto má po oválné dráze obletět Slunce a obíhat Mars. Ve vesmíru by prý mohl vůz strávit miliardy let, pokud tedy nosná raketa při prvním startu nevybuchne.