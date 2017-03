Litvínov - Po prvním vítězném utkání na ledě královéhradeckého Mountfieldu sedla na hráče Litvínova střelecká i herní nepohoda. Za další dva duely série si připsali dohromady pouze 38 střeleckých pokusů mezi tyče a vstřelili jedinou branku. Tak bídně vyhlíží bilance ofenzivních žlutočerných es v čele s Františkem Lukešem, osmým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže v základní části.

Ten sice v dnešní třetí bitvě série dokázal vyrovnat na 1:1, poté už ho však nikdo ze spoluhráčů nenapodobil. "Oni dobře brání modrou čáru a jsou zalezlí v pěti vzadu. Musíme více střílet a chodit do branky. Musíme také více nahazovat po mantinelech a jít si pro ty kotouče, nehrát si s pukem na modré čáře. Oni nám to vždy vypíchnou a mají z toho přečíslení," popsal novinářům příčiny neúspěchu Lukeš.

Patrně klíčovým momentem litvínovského neúspěchu byla neproměněná přesilovka pět na tři, která navíc přišla jen chvilku poté, co Jakub Černý nastřelil tyč za zády gólmana hostů Patrika Rybára. Po uzamknutí hradecké trojice před Rybárovým brankovištěm a velkém tlaku ujel po naskočení z trestné lavice Richard Jarůšek a tváří v tvář Jaroslavu Janusovi utkání rozhodl.

"Měli tam štěstí. My jsme dobře kombinovali, ale poté nám to se štěstím vypíchli a z přečíslení dali na 2:1. Dnes nám přesilovky nevycházely, Hradec to hraje jednoduše; vystřelí a hned se jim to odrazí na hokejku, to nám dnes nešlo," dodal nejproduktivnější hráč Vervy v základní části.

Černý mohl být hrdinou okamžiku, kdyby místo brankové konstrukce puk skončil v síti, ale bohužel pro něho měl hostující gólman branku dobře postavenou. "I takový je bohužel hokej. Jak se říká 'nedáš - dostaneš', to dnes platilo," řekl Černý a pokračoval v hledání příčin neúspěchu.

"Prohráli jsme si to sami, vítězství jsme jim darovali. Oni dnes byli úplně nejvíc hratelní z těch dosavadních tří zápasů, ale bohužel využili brejky a dokázali využít šance," uvedl Černý.

Severočeši ovšem nic nevzdávají. V sobotu vlétnou do utkání s odhodláním vyrovnat stav série na 2:2 a vrátit se ještě na svůj stadion, kde diváci dokážou vytvořit velmi bouřlivou atmosféru. "Po zápase to není v kabině usměvavé, ovšem není nic ztraceno. Doufám, že to zítra urveme a skvělí fanoušci nám k tomu pomůžou," dodal odhodlaně Černý.