Brno - Útočník Komety Jan Hruška vidí cestu k proměnění dnešního mečbolu a zisku titulu v pokračování hry, s níž se hokejisté Brna prosadili proti Liberci v úvodních třech zápasech. Je si současně vědom kvalit obhájce titulu, který bude bojovat o návrat série pod Ještěd.

"Zatím je štěstí a tím i stav série na naší straně. To ale neznamená, že proti nám hrají nějací nazdárci. A my si dnes přijdeme jen zahrát a vyhrajeme 4:0. Musíme se připravit stejně pečlivě jako na předcházející tří zápasy. Pokračovat v tom, co hrajeme. Jakmile polevíme, tak toho může Liberec využít," uvedl jednatřicetiletý Hruška, který si sezonu zpestřil dvouměsíčním finským angažmá v Kärpätu Oulu. Do Brna se vrátil těsně před koncem přestupního termínu v závěru ledna.

"Pro Liberec bude dnešní zápas bojem o setrvání v sérii. A oživení poslední naděje, že může ještě získat titul. My se nesmíme ohlížet na to, že můžeme sérii ukončit. Musíme hrát zodpovědně. Když budeme dodržovat taktiku, tak máme naději," řekl Hruška. "Nehrajeme proti hráčům, kteří hokej neumí. Obhajují titul, mají velkou kvalitu," poznamenal.

V úterním duelu, který vyhrála Kometa 3:0, vyvolal hodně debat první gól obránce Jozefa Kováčika. Jeho střelu liberecký brankář Ján Lašák chytil do lapačky, ruku ale měl za brankovou čárou. Hruška situaci ze střídačky dobře neviděl.

"Všiml jsem si, že se kluci radují. Zaťovič u branky i další spoluhráči zvedali ruce. Když to potvrdil videorozhodčí, tak gól byl. Z pohledu času by tento byl stěžejní, pokud by padl v poslední vteřině. Kdyby neplatil, tak bychom pokračovali v naší hře. Ale situace s následným rychlým druhým gólem nám pomohla," uvedl Hruška.

Po získání dvoubrankového náskoku už měla Kometa hru pod kontrolou. "Hráli jsme, co jsme si řekli a potřebovali. Nikdo nedělal žádné zbytečné hlouposti. Takticky jsme odvedli perfektní výkon. Jenom doufám, že stejně dopadne i další zápas," dodal Hruška.

Chceme sérii vrátit do Liberce, přeje si kapitán Radivojevič

Hokejistům mistrovského Liberce se nedaří zastavit rozjetou Kometou, po úterní porážce v Brně 0:3 prohrává vítěz základní části ve finálové sérii extraligy stejným poměrem na zápasy a dnes bude bojovat na soupeřově ledě o zachování naděje na obhajobu titulu. K tomu by museli Bílí Tygři jako první tým v historii otočit v domácí nejvyšší soutěži nepříznivý stav 0:3.

"Jsme už fakt v hlukové jámě, ale ještě pořád nejsme úplně pod zemí," řekl kapitán Liberce Branko Radivojevič. Vítěz Prezidentského poháru pro nejlepší tým dlouhodobé části z posledních dvou let nenachází na Kometu recept.

"Není to nic příjemného, jsme poprvé v této situaci, ale máme takový cíl vrátit sérii ještě do Liberce. Uděláme pro to všechno. Věřím, že se ještě posbíráme," podotkl šestatřicetiletý slovenský útočník.

Před čtvrtou bitvou v sérii si plánoval kvalitní regeneraci a sliboval opět tuhý boj ve čtvrtém finálovém klání. "Všichni víme, co máme dělat. Motivace je vždycky, nikdo nechce končit sezonu. Hrajeme na čtyři útoky, síly máme, to by neměl být problém," prohlásil bývalý slovenský reprezentant, který převzal kapitánské "céčko" po minulé sezoně po odchodu beka Jana Výtiska do Vítkovic.

Liberec po domácích porážkách 3:4 a 3:4 v prodloužení nedokázal v prvním zápase v Brně skórovat a domácí gólman Marek Čiliak udržel už počtvrté v letošním play of čisté konto. "Měli jsme pár dobrých šancí, ale Čiliak to chytil. V tom se musíme zlepšit. Bez gólů se těžko vyhrává. Musíme se víc snažit a držet puk trošku v jejich pásmu, abychom jejich beky trošku unavili. A víc se tlačit do brány, to nám zatím moc nešlo," uvedl Radivojevič.

On sám už v sedmém zápase v play off za sebou nebodoval. "Samozřejmě to chybí. Jsme ale jeden tým, spolu vyhráváme a spolu prohráváme. Ale musím se taky zlepšit. Když člověk nedělá body, tak mančaftu nepomůže," dodal Radivojevič," který v play off zaznamenal v 15 duelech devět bodů za čtyři branky a pět asistencí.