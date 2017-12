Praha - Dlouhé minuty po nevydařeném zápase s Litvínovem zůstali hokejisté Sparty zavřeni sami v kabině. Po třetí porážce za sebou mohou Pražané opět klesnout v tabulce a sami si uvědomují, že jejich výkony i výsledky mají k ideálu daleko.

"Něco jsme si k tomu řekli. Více bych se k tomu ale nechtěl vyjadřovat. Musíme začít každý sám od sebe," řekl útočník Lukáš Pech, který se do sestavy vrátil po zranění a připsal si dva kanadské body za gól a asistenci. Prohře 3:6 ale nezabránil.

Sparťané přitom proti Severočechům, kteří byli před utkáním poslední, začali dobře a měli od první minuty střeleckou převahu. "Začali jsme tlakem, bohužel ale pak přestaneme hrát. Nevím, z jakého důvodu. Nevím proč, čeho se bojíme. Upustíme od hry, kterou bychom chtěli hrát, nejsme aktivní, stáhneme se a vyrábíme jednu chybu za druhou. Jeden vedle druhého. A jsme za to trestáni," hodnotil Pech tichým hlasem zápas.

Litvínov zápas rozhodl v přesilovkách, ve kterých se prosadil třikrát. Sparťané přitom soupeři nabídli jen čtyři početní výhody. "Samozřejmě to byl klíč. Víme, jak přesilovky hrají, ale bohužel jsme si je nepohlídali. Asi bychom si k tomu měli něco více říct v kabině," přiznal Pech a poukázal na fakt, že klíčovými postavami přesilovek soupeře jsou František Lukeš a Viktor Hübl. "A nepohlídali jsme si je. Teď se to těžko hodnotí. Možná jsme si je měli vzít a nechat volného někoho jiného," uvažoval.

Sparta si připsala třetí prohru v řadě, předtím přitom bodovala v devíti z deseti zápasů a posunula se v tabulce až na šesté místo. "Takové prohry nás sráží dolů, ale my si za to můžeme sami. Nikdo nám nepomůže, musíme se z toho vyhrabat. Nemůžeme říkat, že je ještě dost zápasů. Není. Není na co čekat, musíme začít vyhrávat," řekl Pech jasně s tím, že nezáleží na soupeřích. "Pro nás je těžký každý. Vypadáváme z tempa zápasu, nejsme dostatečně agresivní a jsme slabí v soubojích," podotkl.

Pracovat na zlepšení svých výkonů mohou Pražané v nadcházející reprezentační přestávce. "Jestli je lepší, že je teď přestávka? Nevím. Někomu to může pomoct. Kdyby se hrálo, tak by to možná bylo lepší. Takhle si ale alespoň řekneme, co chceme hrát. Musíme se v tom každý najít. Nasadit si montérky a jít do práce," dodal Pech jasně.