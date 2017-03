Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, 13. března v Praze. Zleva obránce Sparty Jan Piskáček, útočník Komety Hynek Zohorna a brankář Sparty Tomáš Pöpperle.

Praha - Hokejisté Sparty výborně rozehráli čtvrtfinále play off extraligy proti Brnu a v páté minutě vedli již 2:0, přesto zápas ztratili. Útočník Michal Řepík po jeho skončení litoval, že Pražané nepřidali další branku. Dalším problémem byl podle něj nezvládnutý závěr. Kometa totiž na konci duelu otočila skóre v rozmezí 71 vteřin.

"Nezvládli jsme posledních deset minut. Vůbec. Udělali jsme v obraně dvě chyby a oni obě dvě potrestali. Je to těžké, ale musíme se z toho oklepat a v úterý se budeme snažit podat lepší výkon," řekl Řepík.

Inkasované branky v závěru ale nepovažoval za lehkovážnost nebo nekoncentrovanost. "Před prvním tam chtěl bek chytat puk rukou, ale prošel mu a nebyl tam další hráč. Oni pak ujeli dva na jednoho, prohodili si to a dali gól. Bylo to smolné a my se z toho musíme spíš poučit než věšet hlavu. Série nekončí," podotkl člen elitní formace Sparty.

Řepík se aktivně podílel na obou gólech Pražanů a po duelu ho mrzelo, že domácí nepřidali další. Šance měli, i on sám. "Měli jsme vedení dalšími góly potvrdit. Hlavně ve druhé třetině jsme dali dvě tyčky a měli jsme tam hodně střel. Nespadlo to tam a k tomu ten nepovedený závěr. Teď už nemá cenu se v tom nějak utápět. Jeden zápas nic neřeší, jdeme dál," zopakoval bojovně.