Kodaň - Kanonýr David Pastrňák by měl patřit k hlavním esům českých hokejistů ve čtvrtfinálové bitvě mistrovství světa v Herningu proti USA. Jednadvacetiletý útočník by na třetí pokus v národním týmu konečně rád prošel do bojů o medaile a zapomněl na zklamání z MS v roce 2016 právě proti Američanům (1:2 po samostatných nájezdech) i z loňska z Paříže proti Rusku (0:3).

"Těším se, už se nemůžu dočkat. Každé čtvrtfinále je obrovská zkušenost. Vůbec to není o mně, jsme tu tako tým. Jeden hráč vám žádný zápas nevyhraje, musíme se semknout," řekl novinářům Pastrňák.

"Tyhle zápasy jsou vždycky mimořádné, musí bavit snad každého hokejistu. Hrajete o prodloužení si sezony, nikdy nechci skončit před vyvrcholením turnaje. Celou skupinu jsme dřeli kvůli play off," podotkl kanonýr Bostonu.

Vytouženého soupeře na start play off neměl. "Je to úplně jedno. Chceme vyhrát, porazit musíme každého. V téhle fázi turnaje už na špatného soupeře nenarazíte," uvedl Pastrňák, který v součtu s play off v této sezoně v NHL nasbíral v 94 zápasech 100 bodů za 41 branek a 59 asistencí.

Český tým v základní skupině stejně jako Američané vyhrál šest ze sedmi zápasů. Pastrňák si nedělá hlavu z toho, že poslední tři duely byly proti papírově slabším soupeřům Bělorusku, Francii a Rakousku. V úterý v poslední hrací den měli Češi volno.

"Skupina už je za námi. Nepřemýšlíme nad tím, jak jsme doteď hráli. Soustředíme se jen na čtvrtfinále. Cítíme se výborně, čtvrtfinálový mód už dorazil," prohlásil Pastrňák.

Hvězdě Američanů Patrickovi Kaneovi je podle něj potřeba se dostat pod kůži. "Jejich první lajně to musíme znepříjemnit hned od začátku. Je třeba na ně hrát tvrdě, protože nejsou tak urostlí. Žádný hračička totiž nemá rád, když mu jdete tvrdě do těla," hledal recept na trio Cam Atkinson, Nick Bonino a Kane.

Stejně jako on s Krejčím posílil i americký tým jejich spoluhráč z Bostonu Charlie McAvoy, který se díky osmi bodům za tři branky a pět asistencí ze tří zápasů stihl vyšvihnout do čela produktivity obránců turnaje.

"Ještě jsme si nepsali. Navíc on je mladší, takže právě on by měl napsat jako první. Já to iniciovat určitě nebudu, nerad se totiž sázím," vzkázal dvacetiletému McAvoyovi.