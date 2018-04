Södertälje (Švédsko) - Čeští hokejisté na Švédských hrách v Södertälje po porážce se Švédskem (1:3) neuspěli ani s Finskem (2:5) a v turnajové generálce na mistrovství světa v Dánsku se jim nedaří. Závěrečný díl Euro Hockey Tour nastavil po předchozích sedmi výhrách ze sedmi zápasů v přípravě zrcadlo proti elitním týmům se sestavami blížícími se těm pro šampionát. Podle útočníka Michala Řepíka se český tým musí výkonnostně zvednout, aby mohl pomýšlet na úspěch.

"Blíží se to a my se musíme hodně zlepšit. Takhle tam hrát nemůžeme. Máme navíc těžký start do turnaje, zostra čtyři těžké zápasy a musíme se zlepšovat. Začíná nám to už zítřejším zápasem (s Ruskem), v němž musíme podat daleko lepší výkon, abychom se cítili před odjezdem na šampionát lépe," řekl Řepík.

Přestože Češi po dvojzápasech se Švýcarskem a Francií v Euro Hockey Challenge dokázali v domácím turnaji EHT Carlson Hockey Games v Pardubicích vyhrát nad Finy, Švédy i Rusy, nešlo ještě o nejsilnější výběry. ""Nechci nijak zlehčovat předchozí zápasy, co jsme hráli, a nějak zesměšňovat ty hráče, ale tady už se ukazuje, že to ty týmy skládají na mistrovství světa. Přijeli jim také hráči z NHL a mají svou kvalitu," uvedl Řepík.

"Takhle to bude i na mistrovství světa, to tempo bude možná ještě vyšší a my se tomu musíme přizpůsobit. Myslím, že všem nám to tady otevřelo oči a víme, že musíme hodně přidat, abychom to na šampionátu zvládli, protože takhle to tam nepůjde," doplnil účastník minulých dvou šampionátů i únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

Dnešní duel s Finskem ztratili Češi hlavně kvůli tomu, že je soupeř donutil k faulům a trestal je v přesilovkách. "Nebruslili jsme, možná jsme nestíhali, zatímco oni byli mrštní, z toho pramenily ty fauly a oni toho využili. Dostali jsme čtyři góly v oslabení a měli jsme strašně moc vyloučených. Začalo to už v první třetině a těžko se nám dostávalo do zápasu," poznamenal Řepík.

"Druhá třetina byla z naší strany celkem dobrá, dostávali jsme se na puk a něco jsme si v útočném pásmu i vytvořili, ale ve třetí třetině jsme se zase nechali vylučovat. Což je na té mezinárodní scéně s takovými týmy, které mají výborné přesilovky, trestuhodné," doplnil.

Řepík, který měl v přípravě problémy se zápěstím, se ve třetí třetině v sestavě už neobjevil, protože jej kouč Josef Jandač šetřil. "Jsem v pohodě. Trenér mi řekl, ať se svléknu po druhé třetině, jinak zdravotně jsem v pořádku," dodal Řepík.