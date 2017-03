Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové sice při vstupu do čtvrtfinálové série před vyprodanou Fortuna Arénou nad Litvínovem vedli, ale zápas i kvůli brance inkasované při vlastní přesilovce ztratili a prohráli 2:3. Podle útočníka Rastislava Deje musí Mountfield ve snaze napočtvrté v play off překonat bránu čtvrtfinále zabrat a změnit hru.

"Nemůžeme být spokojení. Začali jsme dobře, dali jsme první gól, ale Litvínov srovnal, druhou třetinu jsme odehráli špatně a zápas se od toho odvíjel. Dostali jsme gól při naší přesilovce, což se nám v poslední době stávalo a musíme to určitě zlepšit," řekl Dej novinářům.

Přestože podle něj mužstvo mělo snahu se s vývojem duelu poprat, nebylo to na ledě i kvůli soupeřovu výkonu tak viditelné. "Oni se ani nenadřeli jako my. Odehráli to dobře takticky, rychle posouvali puky zpátky, my jsme museli jezdit třicet metrů nahoru dolů dvakrát po sobě a pak v útočném pásmu nebyly síly něco vymyslet. Musíme hrát lépe v útoku," uvedl osmadvacetiletý slovenský forvard.

"Bylo to o maličkostech a pomáhání si. My musíme chtít víc, aby byla vidět větší snaha. Musíme hrát víc s rozumem a hlavně do toho dát větší chuť, emocí a srdce," nabádal Dej. "Musíme zlepšit bruslení, osobní souboje a hrát jednodušeji. Ve třetí třetině ke konci jsme to trošku zlepšili, ale už bylo pozdě. Zítra musíme začít od začátku a úplně jinak s větším nasazením," doplnil.

Proti obranné hře Litvínova se podle něj Mountfield těžko prosazoval. "Špatně jsme se udrželi na puku v útočném pásmu a nevytvořili jsme si souvislý tlak, což nám v minulých zápasech doma šlo a dneska to nebylo ono. Oni hráli dobře, zdvojovali se a ztrojovali, my jsme si nevěděli rady. Měli jsme problém i v našem obranném pásmu. Oni puky dobře podrželi, dostali je na beky a před brány," popsal rozdíly v úvodním duelu série.

Hlavním faktorem ale podle něho bylo, že Hradečtí udělali chyby, které Litvínov potrestal. "Nemělo by se to v play off stávat. Měli tam hodněkrát náznaky přečíslení dva na jednoho a tři na dva. Nemůžeme si dovolit tak propadat a nevracet se. Musíme hrát zezadu a až pak si vytvářet šance. A určitě musíme zlepšit i přesilovky," uvedl Dej.

Porážka jej mrzela o to více, že Východočechy hnal dopředu plný stadion. "Dneska jsme je trošku zklamali a musíme jim to zítra vrátit. Prohrálo se, stalo se, hodíme to za hlavu a zítra to budeme chtít urvat my. Hraje se na čtyři vítězné zápasy a je ještě dost času, abychom to napravili," dodal Dej.