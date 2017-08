Třinec - Po čtyřletém boji na farmách o místo v NHL se hokejový obránce David Musil vrátil v létě do Evropy, kde se syn bývalého zadáka Františka Musila a vnuk legendárního útočníka i trenéra Jaroslava Holíka pokusí nasměrovat kariéru vzhůru jinou cestou. Čtyřiadvacetiletý rodák z Calgary zvolil extraligový Třinec a po dubnové premiéře se mu otevřela šanci si znovu vyzkoušet dres národního týmu v duelech se Slovenskem.

Musil strávil po odchodu z Jihlavy v zámoří i s působením v juniorské soutěži WHL osm sezon. V roce 2011 ho Edmonton draftoval hned na startu druhého kola na 31. pozici, ale jediné šance v NHL se dočkal v dubnu 2015. Ve čtyřech zápasech si připsal dvě asistence, pak už se pral o nejlepší ligu světa marně.

"Rozhodl jsem se v létě odejít. Určitě jsem nezavřel dveře do zámoří, ale prostě jdu jinou cestou," řekl Musil novinářům během přípravy české reprezentaci v Třinci. V Edmontonu mu skončil roční dvoucestný kontrakt a poohlížel se po nabídkách z Evropy. "Chtěl jsem vidět různé nabídky, bavili jsme se s agentem a ta z Třince byla nejlepší, tak jsem se pro ni rozhodl. Chci se tady jako hráč dál zlepšovat."

Loni v AHL s Bakersfieldem ani letos s Tucsonem se nedočkal ani účasti v play off a těší se, že s Oceláři může pomýšlet na boj o nejvyšší příčky. "Mužstvo má nejvyšší ambice, což je jedině dobře. Je to cítit i v kabině, že se chce vyhrávat. Je tu skvělé zázemí i hezké město. Moc se mi tady líbí, jsem spokojený," uvedl.

Pokračovatel slavného hokejového rodu si poprvé vyzkoušel reprezentační dres v dubnu ve dvou duelech Euro Hockey Challenge v Německu a nyní má možnost se trenérovi Josefu Jandačovi opět ukázat. "Určitě mi pomohlo, že jsem v dubnu byl na reprezentaci a poznal jsem, jaké to je. Teď je nová situace, další sezona a nová výzva," podotkl Musil.

V dvaadvacetičlenném kádru se 14 nováčky patří mezi osmičku, která už má na kontě nějaké zápasy. "Je to oproti jaru o hodně mladší mužstvo. Pořád je pro mne čest tady být. Jsem tady asi z těch zkušenějších. Tlak na sebe žádný nesmím dát znát. Musím jít na led a hrát, co umím. To je jediné, co mohu ovlivnit," uvedl Musil.

Nechce spekulovat nad tím, jaké má šance například na start na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu poté, co se poprvé od roku 1994 uskuteční bez hráčů z NHL. "Pro mě je výzva už jen hrát za reprezentaci," řekl Musil.

Spolu s libereckým obráncem Filipem Pyrochtou je jediný v kádru ze zástupců účastníků Ligy mistrů, která startuje ve čtvrtek. Musil by po středečním duelu v Třinci se Slovenskem a čtvrteční odvetě v Žilině mohl teoreticky za Oceláře hrát v pátek s Esbjergem a v neděli proti Mannheimu. "Ještě z klubu nic neříkali, ale když to bude potřeba, tak dám porci čtyř utkání od středy do neděle," uvedl.