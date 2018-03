Olomouc - Hokejisté Plzně se po dvou výhrách v Olomouci přiblížili postupu do semifinále extraligy. Cestu k prvnímu mečbolu ale neměli v žádném případě snadnou. V první třetině se dnes herně trápili a dali důraznému soupeři možnost získat převahu a tlak. Nedovolili ho ale Hanákům využít a po vítězství 2:0 je dělí od postupu jediná výhra.

"Museli jsme oproti první třetině, která byla z naší strany velmi špatná, úplně změnit hru. Začali jsme hrát aktivněji, házeli si puky za obranu a z toho plynuly šance," řekl novinářům Ondřej Kratěna.

Čtyřicetiletý útočný pilíř Plzně připravil šanci střelci prvního gólu Stachovi a byl to on, kdo společně se zkušeným Milanem Gulašem burcovali spoluhráče k větší aktivitě. Vlastní podíl na změně projevu vedoucím k výhře ale nepřeceňoval.

"V první řadě bych vyzvedl brankáře Svobodu. Byl to jeho zápas. Po celou dobu nás vynikajícím výkonem držel. Potvrdil to i v závěru, kdy jsme byli pod velkým tlakem a vychytal několik gólových šancí. Podává výborné výkony celou sezonu, tahle nula je pro něj odměnou," dodal.

Kratěna v Plzni hraje už sedmou sezonu, na začátku kariéry ale působil také v dresu Olomouce, kde se potkával na ledě se současným trenérem Kohoutů Janem Tomajkem. "Na povídání nebyl čas. Je play off, každý se soustředí sám na sebe. Už je to nějaký čas, co jsem tu působil, takže žádné emoce jsem nepociťoval," řekl Kratěna, který na Hané hrál v letech 1994-1996.

Těsné vítězství pomohl ve vypjatém závěru udržet i Gulaš, jenž se podílel na druhém gólu. "Byli jsme hodně pod tlakem a trochu ustrašení," přiznal plzeňský útočník. Z tlaku se jeho tým dostal po zbytečné chybě soupeře, který ve snaze vyrovnat měl při power play na ledě sedm hráčů. "Dostali jsme proto přesilovku, která nám pomohla výhru udržet a přidat ještě další gól," uvedl Gulaš.

Po dvou výhrách v Olomouci byl spokojený. "Série je velice těžká. Není to jednoduchý hokej, naopak zápasy jsou hodně náročné fyzicky i psychicky. Dnešní zápas považuji za klíčový v celé sérii. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Musíme se koukat jen na sebe," řekl Gulaš. V dalším pokračování by si přál zlepšit hru v útočném pásmu. "Někdy je to ještě pořád nahoru, dolů. Potřebovali bychom udržet puk déle před brankou soupeře. Je určitě co zlepšovat," dodal Gulaš.