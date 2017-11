Glasgow - Bývalá světová jednička Andy Murray si poprvé od Wimbledonu zahrál zápas. V úterní charitativní exhibici v rodném Glasgow britský tenista podlehl ve třech setech Švýcarovi Rogeru Federerovi, který část utkání odehrál v tradičním skotském kiltu. Regulérní návrat po problémech s kyčlí si Murray naplánoval na turnaj v Brisbane, který začne na Silvestra.

"Kyčel vypadá dobře. Není to ještě ideální, ale vyvíjí se to dobře. Mám osm týdnů do svého prvního turnaje v příštím roce a doufám, že tam budu," uvedl dvojnásobný wimbledonský vítěz, který kvůli zdravotním potížím ukončil sezonu již v září před US Open. "Tehdy jsem nemohl pořádně chodit, teď jsem na tom podstatně lépe. Vrátím se, až budu stoprocentně fit a připravený. Věřím, že to zvládnu podle plánu," řekl Murray.

Do nové sezony vyrazí už jako dvojnásobný otec. Jeho manželka Kim porodila před pár dny druhou dceru. Jejich první dcera Sophia oslaví v únoru druhé narozeniny.

Během nucené pauzy klesl Murray ve světovém žebříčku na 16. místo. Svěřenec Ivana Lendla připustil, že ve snaze stihnout US Open v létě svůj návrat na kurty uspěchal. "Asi to byla trochu chyba, ale je to poslední grandslam roku a chtěl jsem u toho být. Teď mám čas dopřát tělu klid a odpočinek, jaký potřebuje," dodal dvojnásobný olympijský vítěz.