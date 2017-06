Paříž - Britský tenista Andy Murray postoupil na French Open po výhře nad Karenem Chačanovem z Ruska do čtvrtfinále. Ve čtvrtém kole pařížského grandslamu si první hráč světa a loňský finalista poradil s přemožitelem Tomáše Berdycha 6:3, 6:4 a 6:4.

Mezi nejlepší osmičkou deblových párů jsou Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou a také česká dvojice Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou, šampionky z Paříže z roku 2015 a vítězky letošního Australian Open, jsou nasazené jako jedničky a po výhře 6:4, 6:2 nad rusko-francouzským párem Světlana Kuzněcovová, Kristina Mladenovicová trvá jejich neporazitelnost na grandslamech už 14 zápasů.

Hradecká, deblová šampionka French Open z roku 2011 (s Andreou Hlaváčkovou), nyní s jinou krajankou Siniakovou vyřadily po vítězství dvakrát 7:5 další Češku Barboru Krejčíkovou s Chan Hao-Ching z Tchaj-wanu.

Murray měl od začátku zápas s Chačanovem pod kontrolou, pouze za stavu 4:2 ve třetím setu dovolil soupeři vyrovnat. Vzápětí ale 53. hráči světa sebral popáté servis a v další gamu utkání ukončil. Murray si připsal 650. vítězství v kariéře a o postup do semifinále si zahraje s osmým nasazeným Keiem Nišikorim z Japonska.

Mezi ženami prošla do čtvrtfinále čtvrtá hráčka světa Simona Halepová z Rumunska, která porazila Carlu Suárezovou ze Španělska dvakrát 6:1 a na pařížském grandslamu stále neztratila ani set. "Myslím, že jsem odehrála zatím nejlepší zápas v sezoně," řekl Halepová.

Další soupeřkou finalistky z roku 2014 bude pátá nasazená Ukrajinka Jelena Svitolinová, která sice s chorvatskou kvalifikantkou Petrou Martičovou prohrávala ve třetí sadě už 2:5, ale po vítězství 4:6, 6:3 a 7:5 postoupila. "Řekla jsem si, že do toho musím dát všechno a na nic jiného nemyslet," uvedla Svitolinová, kterou na cestě za obratem nezastavilo ani ošetření zad na začátku třetí sady.

Halepová udržela šanci, že by se mohla po turnaji stát světovou jedničkou. O ni však usiluje také třetí hráčka žebříčku Karolína Plíšková, která se dnes utká s Veronicou Cepedeovou z Paraguaye. Právě proti české tenistce by mohla Halepová nastoupit v semifinále. Rumunka potřebuje k posunu do čela pořadí WTA French Open vyhrát, Plíškové stačí postup do finále.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur): Dvouhra - 4. kolo: A. Murray (1-Brit.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 6:4 6:4, Nišikori (8-Jap.) - Verdasco (Šp.) 0:6, 6:4, 6:4, 6:0. Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Halepová (3-Rum.) - Suárezová (21-Šp.) 6:1, 6:1, Svitolinová (5-Ukr.) - Martičová (Chorv.) 4:6, 6:3, 7:5. Čtyřhra - 3. kolo: Hradecká, Siniaková (6-ČR) - Hao-Ching Chan, Krejčíková (12-Tchaj-wan/ČR) 7:5, 7:5, Šafářová, Matteková-Sandsová (1-ČR/USA) - Kuzněcovová, Mladenovicová (14-Rus./Fr.) 6:4, 6:2.