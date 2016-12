Londýn - Světová tenisová jednička Andy Murray porazil ve třetím duelu na Turnaji mistrů 6:4, 6:2 Švýcara Stana Wawrinku a jako vítěz skupiny Johna McEnroea se v semifinále utká s Kanaďanem Milosem Raonicem. Britský favorit dnešním vítězstvím pomohl k postupu Japonci Kei Nišikorimu, jenž bez ohledu na výsledek svého večerního zápasu s Chorvatem Marinem Čiličem skončí ve skupině druhý a čeká ho semifinále se Srbem Novakem Djokovičem.

Ve výborné formě hrající Murray zvládl základní skupinu na Turnaji mistrů bez porážky poprvé od roku 2008. Stejně jako jeho největší současný rival Djokovič ztratil ve třech duelech pouze jeden set. Oba uchazeči o pozici světové jedničky se tak v Londýně mohou utkat až ve finále - kdo dopadne na turnaji lépe, zakončí kalendářní rok na tenisovém trůnu.

Utkání mezi nejvýše nasazeným Murraym a světovou trojkou Wawrinkou bylo vyrovnané pouze do stavu 3:3. Poté se olympijskému šampionovi Murraymu povedl brejk a získal nad zápasem kontrolu. Vítěz US Open Wawrinka zakončil zápas nečistým úderem rámem rakety a při čtvrté účasti poprvé na Turnaji mistrů nepostoupil do semifinále.

"Řekl bych, že má současná hra je tam, kde by měla být. Hrál jsem dnes mnohem lépe než před pár dny," uvedl Murray, jenž ve středu udolal Nišikoriho v nejdelším zápase historie turnaje, který trval tři hodiny a 21 minut. "Fyzicky se cítím dobře a těším se na víkend," dodal.

Ve večerním utkání mezi Nišikorim a Čiličem už půjde jen o body do žebříčku, prize money a prestiž. Nišikori už nemůže ve skupině skončit jinak než druhý, Čilič je po dvou porážkách bez šance na postup.

Vedle Andyho Murrayho měl dnes důvod k oslavám i jeho starší bratr Jamie. Vzhledem k třetí porážce nejvýše nasazeného francouzského dua Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert na turnaji má jistotu, že spolu s Brazilcem Brunem Soaresem zakončí rok jako nejlepší deblový pár světa. Navíc jsou coby semifinalisté stále ve hře o titul.

"Myslím, že bez ohledu na to, co se stane o víkendu, se můžeme za tímto rokem jako rodina ohlédnout s hrdostí," řekl Andy Murray.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 7,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Johna McEnroea:

Murray (1-Brit.) - Wawrinka (3-Švýc.) 6:4, 6:2.

Tabulka:

1. Murray 3 3 0 6:1 3 2. Nišikori 2 1 1 3:2 1 3. Wawrinka 3 1 2 2:4 1 4. Čilič 2 0 2 0:4 0

Čtyřhra:

Skupina Fleminga a McEnroea:

Kontinen, Peers (5-Fin./Austr.) - Herbert, Mahut (1-Fr.) 6:7 (5:7), 6:4, 10:4.

Tabulka:

1. Kontinen, Peers 3 3 0 6:1 3 2. Klaasen, Ram 2 1 1 2:2 1 3. M. López, F. López 2 1 1 2:3 1 4. Herbert, Mahut 3 0 3 2:6 0