Londýn - Andy Murray má za sebou skvělou sezonu. Vyhrál Wimbledon, získal olympijské zlato, triumfoval na Masters a rok premiérově zakončil v pozici prvního tenisty světa. Brit ale věří, že to nejlepší ho teprve čeká.

"Chci v dalších letech zkusit dosáhnout co možná nejvíce, protože tady nebudu věčně," řekl Murray po výhře 6:3, 6:4 nad Novakem Djokovičem ve finále Turnaje mistrů v Londýně. "Pokusím se, aby těch několik dalších let bylo mých nejlepších. Ale bude to těžké."

Před třemi týdny se Murray stal v devětadvaceti letech nejstarším hráčem, který poprvé usedl na tenisový trůn dvouhry. Nedělní výhrou nad Djokovičem svoji pozici před srbským rivalem uhájil a v čele by rád zůstal.

"Vložil jsem do toho za posledních pět šest měsíců hodně úsilí. Jsem si vědom, že to bude extrémně náročné, ale když už jsem na vrcholu, tak mám chuť se tam udržet," řekl Murray, jenž bude na začátku příští sezony obhajovat méně bodů než Djokovič.

Je mu jasné, že o první místo v žebříčku bude dál bojovat s Djokovičem, neodepisuje ani další staré známé rivaly Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. Uvědomuje si ale, že útočit bude i nastupující generace, jako třeba Kanaďan Milos Raonic. "Mladíci se budou stále zlepšovat. Já teď ze sebe musím dostat co to půjde, protože na téhle úrovni se nedá hrát pořád," řekl Murray.

Hlavním hnacím motorem jsou pro skotského rodáka grandslamy. Dvakrát vyhrál na trávě ve Wimbledonu, jednou US Open, ale vavřín z Australian Open mu stále uniká, ač už byl v Melbourne za posledních šest let pětkrát ve finále. "Majory jsou hlavním důvodem, proč tvrdě makám a co mě opravdu motivuje," přikývl.

Murray doufá, že čtyřiadvacet vyhraných zápasů na konci roku, triumf na Masters a pozice světové jedničky mu dodá ještě více sebevědomí. "Půjdu do příští sezony odolnější a silnější," věří. A rozhodně i fyzicky odolný, protože po krátkém volnu vyrazí tradičně do Miami na trénink. "Bude to zase bolet, ale chci se udržet na co nejvyšší úrovni a už budu mít v hlavě Australian Open, to mě motivuje."

Skvělou sezonu oslaví v rodinném kruhu. U Murrayů je letos co slavit, vždyť Andy je světovou jedničkou ve dvouhře a jeho starší brat Jamie ve čtyřhře. "Máme za sebou oba fantastický rok a jsme si navzájem největšími fanoušky," řekl Andy.